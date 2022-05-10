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CBF atende à recomendação da Polícia Militar e jogo entre Vasco e Bahia é adiado

Duelo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será nesta segunda-feira, e não mais neste domingo, como anteriormente marcado...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 01:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 01:52
O próximo jogo do Vasco mudou de data. Em vez de ser neste domingo, como anteriormente marcado, o duelo contra o Bahia será, agora, nesta segunda-feira. A CBF, na noite da última segunda-feira, atendeu a pedido da Ferj, que seguiu recomendação da Polícia Militar. Confira a nota publicada pela confederação.O horário da partida também mudou. Em vez de às 16 horas, será às 19h. O local segue mantido: o Estádio de São Januário.Confira a justificativa oficial da CBF para a alteração:
"Vasco da Gama/RJ x Bahia/BADe: 15/05, domingo, às 16hPara: 16/05, segunda-feira, às 19hLocal: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro/RJ (mantido)Solicitante: Federação de Futebol do Estado do Rio de JaneiroMotivo: Acatar recomendação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – BEPE – no sentido de não haver dois jogos na cidade do Rio de Janeiro na mesma data por questões de segurança e de efetivo insuficiente para os dois eventos simultâneos - Botafogo x Fortaleza, pela Série A, está programado para o Estádio Nilton Santos e precisará acontecer em 15/05 por questão de calendário."
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: EmSãoJanuário,Vascovenceunoúltimosábadoevoltaráajogarnestasegunda-feira(Foto:DanielRamalho/Vasco

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