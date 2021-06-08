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CBF altera horário do duelo entre Fluminense e RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no domingo

Entidade modifica o horário da partida, que também será realizada no Estádio Nabi Abi Chedid. O jogo inicialmente estava previsto para as 16h, mas foi remarcado para 20h30...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 15:12

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:12

Crédito: Fluminense enfrentará o RB Bragantino duas vezes seguidas: dias 9 e 13 de junho (Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense enfrenta o RB Bragantino pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta. No entanto, o duelo irá se repetir no domingo, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu mudar o horário da partida, que também será realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, no interior paulista. O jogo inicialmente estava previsto para as 16h, mas foi remarcado para 20h30.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro O Tricolor atualmente soma quatro pontos, com uma vitória e um empate, e ocupa a sexta colocação na tabela de classificação. Vale destacar que o jogo deste domingo terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden (RS), que será auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS). Heber Roberto Lopes (SC) será o responsável pelo Árbitro de Vídeo (VAR).
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Antes disso, a equipe se prepara para o jogo decisivo da Copa do Brasi le terá pela frente uma maratona de jogos em junho , com sete rodadas do Brasileirão. Na Copa Libertadores, o time enfrentará o Cerro Porteño (PAR), porém os jogos estão marcados para julho após a confusa Copa América. Os duelos serão realizados nos dia 13 e 20 de julho.
> Dois anos de Mário Bittencourt no Fluminense: relembre fatos marcantes da atual gestão
Cabe lembrar que o duelo desta quarta, às 21h30, também em Bragança Paulista, o Fluminense tem a vantagem do empate e poderá perder por apenas um gol e mesmo assim garantirá a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Além dos benefícios esportivos, o time lucrará R$ 2,7 milhões caso garanta a vaga.

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