CBF altera data e horário do jogo entre Vasco e Ponte Preta pela 21ª rodada da Série B em São Januário

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu alterar a data e o horário da partida entre Vasco e Ponte Preta pela 21ª rodada da Série B. O jogo seria realizado no sábado, dia 28, às 16h30, porém foi adiado para o dia seguinte. Com isso, o Cruz-Maltino receberá a Macaca dia 29, domingo, às 16h, em São Januário.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro De acordo com o site da entidade, a alteração aconteceu em virtude de uma solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição: A TV Globo. A mudança seria um ajuste na grade de programação da emissora carioca.

+ ATUAÇÕES: Defesa do Vasco tem noite desastrosa em derrota para o Remo na Série B; Vanderlei falha feio e é expulso

Antes de enfrentar a Macaca, o Gigante da Colina entrará em campo em duas oportunidade. Na virada de turno, os comandados de Lisca encaram o Londrina, às 21h30, na próxima quarta-feira, em São Januário. Para o jogo, o time contará com o retorno de três jogadores e Vanderlei não estará à disposição, já que foi expulso contra o Remo.

+ Sem Vanderlei, Vasco terá o retorno de três jogadores no duelo contra o Londrina, em São Januário