CBF altera data de jogo entre Fluminense e Atlético-GO, pela 25ª rodada do Brasileirão

A CBF anunciou a alteração da data e do horário da partida entre Fluminense e Atlético-GO, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no próximo dia 9 de outubro, um sábado, às 16h30, no Maracanã. O duelo inicialmente estava marcado para o dia 10, às 16h.
Antes deste jogo, porém, o Flu terá mais três compromissos pela frente. O time volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 22ª rodada. Na sequência, vai até a Vila Belmiro para a partida contra o Santos, em 3 de outubro (domingo), às 18h15. Depois, o adversário será o Fortaleza, no dia 6 (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã.
Apenas no Brasileirão depois de ser eliminado nas quartas de final dos torneios mata-mata, o Flu segue sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. A equipe está em oitavo, com 29 pontos.