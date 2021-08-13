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CBF altera data de jogo e Santos deixa de lucrar R$ 1,5 milhão

Partida contra o Flamengo, que ocorrerá na Vila, mudou de domingo para o sábado...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 20:49

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:49

Crédito: Divulgação/Santos FC
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou o dia e horário da partida entre Santos e Flamengo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, a pedido da TV Globo. O confronto estava marcado para o domingo (29), às 16 horas, e agora passou para o sábado (28), às 19 horas, com mando santista, na Vila Belmiro.Com o novo formato dos direitos de TV, o Santos iria receber cerca de R$ 1,5 milhão por ser o mandante do jogo e ter transmissão da TV Aberta. Isso porque a divisão do contrato do Brasileiro é feita com 40% igual, 30% por posição e 30% por exposição. Com a mudança, o Santos deixa de lucrar esse valor.Antes deste confronto, o Peixe encara o Fortaleza, fora de casa, no próximo domingo (15), às 18h15. No dia 19, o Alvinegro volta atenções para o jogo da volta da Copa Sul-Americana, no Paraguai. Na Vila Belmiro, o time santista bateu os paraguaios por 2 a 1 e agora joga pelo empate para conquistar a vaga para as semifinais da competição.

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