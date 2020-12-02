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futebol

CBF altera data de duelo entre Santos e Palmeiras pelo Brasileirão 2020

Jogo, que estava marcado para o domingo (6), às 16h, foi adiantado para o sábado (5), às 17h, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 16:25

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:25

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma importante alteração no próximo jogo do Palmeiras neste Brasileirão 2020. O Verdão, que encararia o Santos no próximo domingo (6), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, agora terá que descer a serra do mar para jogar um dia antes.
Com a mudança divulgada hoje, o jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão acontecerá no sábado (5), a partir das 17h (horário de Brasília), na casa santista. A transmissão será da TNT (TV fechada), EI Plus e Premiere (pay-per-view).
A alteração foi feita por causa da Copa Libertadores, uma vez que o Verdão pode atuar na próxima terça-feira (8), pelas quartas de final da competição continental, caso confirme a classificação para as quartas de final nesta quarta-feira (2), diante do Delfín-EQU, no Allianz Parque.
Palmeiras e Santos já se enfrentaram duas vezes nesta temporada. Pelo Paulistão, no Pacaembu, houve um empate por 0 a 0; já no primeiro turno do Brasileirão, no Morumbi, o time de Vanderlei Luxemburgo venceu por 2 a 1, gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula.
A última vez que o Verdão visitou a Vila Belmiro também foi pelo segundo turno do Brasileirão, quando o time de Mano Menezes saiu derrotado por 2 a 0, na edição do ano passado.

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