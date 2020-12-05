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CBF agenda Palmeiras x Vasco para semana de final da Libertadores

Se avançar na busca pela América, Verdão terá de conciliar compromissos importantes por duas competições
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LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 23:13

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 23:13

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agendou, na noite desta sexta, o confronto entre Palmeiras x Vasco, para o dia 27 de janeiro, 72 horas antes da decisão da Libertadores – torneio no qual a equipe de Abel Ferreira segue na disputa.
O duelo deveria ter acontecido na estreia do Brasileirão, mas não pôde ser realizado porque coincidiu data com a disputa do Verdão pelo Paulistão, título conquistado sobre o rival Corinthians. Por isso, a partida foi remarcada para o começo do próximo ano.
Confira a tabela da Libertadores 2020O Verdão pode ser forçado a dividir seus esforços entre a final da Libertadores e uma partida relevante do Brasileirão. Se Abel Ferreira e seus comandados estiverem na final da busca pela América, o final de janeiro será intenso.
O Palmeiras começa a busca por uma vaga na final do torneio sul-americano diante do Libertad na terça-feira, às 21h30, no Paraguai.

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