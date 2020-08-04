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CBF adia Palmeiras e Vasco, válido pela primeira rodada do Brasileirão

Confronto vai ser remarcado por conta da presença do clube paulista na decisão estadual, que acontece no sábado (8), um dia antes do confronto previsto para o Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 13:28

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 13:28

Crédito: Palmeiras e Vasco será remarcado (Marcelo Goncalves/Photo Premium/Lancepress!
A Confederação Brasileira de Futebol confirmou o adiamento da partida entre Palmeiras e Vasco, válida pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo estava previsto para acontecer no domingo (9), às 19h45 no Allianz Parque.
A alteração é necessária por conta da presença do Alviverde na decisão estadual, contra o Corinthians. Os confrontos acontecem quarta (5), na Arena Corinthians, e sábado (8), no Allianz Parque.
A CBF ainda não confirmou uma nova data e horário. Assim, o Palmeiras estreia no torneio nacional na quarta (12) contra o Fluminense, às 21h30 no Maracanã. Já o Vasco entra em campo no dia seguinte para enfrentar o Sport, em São Januário, às 20h.​

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