CBF adia Palmeiras e Vasco, válido pela primeira rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou o adiamento da partida entre Palmeiras e Vasco, válida pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo estava previsto para acontecer no domingo (9), às 19h45 no Allianz Parque.
A alteração é necessária por conta da presença do Alviverde na decisão estadual, contra o Corinthians. Os confrontos acontecem quarta (5), na Arena Corinthians, e sábado (8), no Allianz Parque.
A CBF ainda não confirmou uma nova data e horário. Assim, o Palmeiras estreia no torneio nacional na quarta (12) contra o Fluminense, às 21h30 no Maracanã. Já o Vasco entra em campo no dia seguinte para enfrentar o Sport, em São Januário, às 20h.