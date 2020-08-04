CBF adia Palmeiras e Vasco, válido pela primeira rodada do Brasileirão

Crédito: Palmeiras e Vasco será remarcado (Marcelo Goncalves/Photo Premium/Lancepress!

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou o adiamento da partida entre Palmeiras e Vasco, válida pela primeira rodada do Brasileirão. O jogo estava previsto para acontecer no domingo (9), às 19h45 no Allianz Parque.

A alteração é necessária por conta da presença do Alviverde na decisão estadual, contra o Corinthians. Os confrontos acontecem quarta (5), na Arena Corinthians, e sábado (8), no Allianz Parque.