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CBF aceita pedido do Corinthians, muda data de jogo e time terá Arena com capacidade total contra a Chape

Duelo da 29ª rodada do Brasileirão foi alterado de 31 de outubro para 1º de novembro, mês em que o Governo de São Paulo já permitirá partidas com estádios 100% cheios no Estado...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 20:46

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 20:46

Crédito: Pedro Alvarez
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste sábado que o jogo entre Corinthians e Chapecoense, pela 29ª rodada do Brasileirão, foi transferido de 31 de outubro para 1º de novembro, às 21h30, na Neo Química Arena. A mudança ocorreu após a entidade atender a uma solicitação do Alvinegro, que assim poderá disponibilizar 100% da capacidade do seu estádio à torcida.Isso se deve ao fato de que, a partir do próximo mês, o Governo de São Paulo autoriza a realização de partidas no Estado com os seus respectivos locais liberados para receber a quantidade máxima de torcedores possível. Até o final de outubro, as restrições impostas pelos protocolos sanitários e de prevenção contra a Covid-19 só permitem que jogos ocorram com os estádios com no máximo 50% de sua capacidade liberada para a torcida.
Com a alteração da data do confronto, o Corinthians poderá oferecer uma carga de cerca de 47 mil ingressos à Fiel para o duelo diante da Chapecoense, tendo em vista que a Neo Química Arena terá 100% da capacidade liberada.Antes deste duelo do dia 1º de novembro, o Timão disputará duas partidas fora de casa no Brasileirão. Encara o São Paulo no clássico desta segunda-feira, no Morumbi, e enfrenta o Internacional no dia 24, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Após quase 20 meses sem poder contar com torcedores em seu estádio por causa da pandemia do novo coronavírus, o Corinthians realizou dois jogos na Neo Química Arena com a presença da Fiel, contra Bahia e Fluminense, mas em ambas as ocasiões com a capacidade do local limitada a 30% - apenas a partir deste sábado as arenas em São Paulo podem liberar 50% dos seus setores.
Antes desta mudança confirmada neste sábado pela CBF, o Corinthians previa contar novamente com 100% do seu estádio liberado a partir do duelo contra o Fortaleza, marcado para o dia 6 de novembro, pela 30ª rodada do Brasileirão. Agora, porém, isso já poderá ocorrer na jornada anterior da competição.

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