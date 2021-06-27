Cazares supera Tévez, Loco Abreu e Pratto no ranking dos artilheiros estrangeiros do Brasileiro

A famosa 'Lei do Ex' se fez valer novamente no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, com um toque estrangeiro. O equatoriano Cazares foi o autor do gol do Fluminense no empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, em São Januário. O meia defendia a equipe paulista até o início desta temporada, quando se transferiu para o Tricolor Carioca.
Marcar gols, no entanto, não é algo que o apoiador faz somente contra times que já defendeu. Esse foi o 26º tento de Cazares na Série A do Campeonato Brasileiro desde que chegou ao país, em 2016, para defender o Atlético Mineiro. Número que o torna hoje o 15º maior artilheiro estrangeiro da história da competição, superando os argentinos Tévez e Lucas Pratto e o uruguaio Loco Abreu, que estufaram as redes 25 vezes em suas passagens pelo Brasil.
Quem lidera o ranking com folga ainda é o sérvio Petkovic. Tendo atuado por Vitória, Flamengo, Vasco, Fluminense, Goiás, Atlético Mineiro e Santos, o ex-jogador marcou 83 gols no Brasileirão entre 1997 e 2011. O peruano Guerrero vem em segundo, com 55.
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º – Petkovic – sérvio - 83 gols2º – Paolo Guerrero – peruano - 55 gols3º - Aristizábal – colombiano - 48 gols4º – Arrascaeta - uruguaio - 43 gols 5º - D’Alessandro – argentino - 40 gols6º - Hernán Barcos – argentino - 38 gols7º - Rodolfo Fischer – argentino - 37 gols8º - Conca – argentino - 36 gols9º – Marcelo Moreno – boliviano - 34 gols10º – Pedro Rocha – uruguaio - 31 golsDoval – argentino - 31 golsArce - paraguaio - 31 gols13º - Herrera - argentino - 30 gols14º - Montillo - argentino - 28 gols15º - Cazares - 26 gols16º - Tevez - argentino - 25 golsLoco Abreu - uruguaio - 25 golsLucas Pratto - argentino - 25 gols19º - Ferreira - colombiano - 22 gols20º - Maxi López - argentino - 21 gols