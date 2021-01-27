AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Cazares sofre estiramento na coxa e desfalca o Corinthians contra o Bahia

Timão encerrou nesta quarta-feira (27) a sua preparação para encarar o Tricolor de Aço em jogo atrasado do Brasileirão...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 13:07
Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!
Além dos 10 jogadores que foram diagnosticados com o novo coronavírus, o Corinthians terá o desfalque do meia Cazares, para a partida atrasada da 30 rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, nesta quinta-feira (28), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O camisa 10 sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e se junta ao zagueiro Jemerson, com um estiramento no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Lucas Piton, em recuperação de uma cirurgia na hérnia inguinal, no Departamento Médico corintiano. O meia Otero e o atacante Léo Natel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também não enfrentam o time baiano. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Ultimo treino
Nesta manhã o Corinthians encerrou a sua preparação para enfrentar o Tricolor de Aço. O técnico Vagner Mancini comandou um trabalho de posse de bola no CT Joaquim Grava. Na parte da tarde, a delegação corintiana viaja para Salvador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 lições de vida que aprendemos com cães e gatos 
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026
Imagem de destaque
Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados