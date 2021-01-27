Cazares sofre estiramento na coxa e desfalca o Corinthians contra o Bahia

Além dos 10 jogadores que foram diagnosticados com o novo coronavírus, o Corinthians terá o desfalque do meia Cazares, para a partida atrasada da 30 rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, nesta quinta-feira (28), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O camisa 10 sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e se junta ao zagueiro Jemerson, com um estiramento no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Lucas Piton, em recuperação de uma cirurgia na hérnia inguinal, no Departamento Médico corintiano. O meia Otero e o atacante Léo Natel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também não enfrentam o time baiano. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Ultimo treino
Nesta manhã o Corinthians encerrou a sua preparação para enfrentar o Tricolor de Aço. O técnico Vagner Mancini comandou um trabalho de posse de bola no CT Joaquim Grava. Na parte da tarde, a delegação corintiana viaja para Salvador.