Cazares sofre estiramento na coxa e desfalca o Corinthians contra o Bahia

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

Além dos 10 jogadores que foram diagnosticados com o novo coronavírus, o Corinthians terá o desfalque do meia Cazares, para a partida atrasada da 30 rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, nesta quinta-feira (28), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O camisa 10 sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e se junta ao zagueiro Jemerson, com um estiramento no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Lucas Piton, em recuperação de uma cirurgia na hérnia inguinal, no Departamento Médico corintiano. O meia Otero e o atacante Léo Natel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também não enfrentam o time baiano. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

Ultimo treino