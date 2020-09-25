Cazares passa por testes no CT e Timão aguarda BID para anunciar

Falta pouco para o Corinthians anunciar a contratação de Juan Cazares. Nesta sexta-feira o jogador assinou contratou com o clube e fez exames médicos no CT Joaquim Grava. O anúncio, porém, ainda depende das rescisão com o Atlético-MG aparecer no BID da CBF. As informações foram publicadas primeiramente pelo GE e pelo UOL e confirmadas pelo LANCE!.O equatoriano assinou vínculo com o Timão até o junho de 2021, após acertar a rescisão contratual com o Galo. Para ficar livre no mercado, ele abriu mão de alguns valores a receber do clube mineiro. No contrato com os paulistas há a possibilidade de renovação e algumas cláusulas que protegem os corintianos.
Acontece que essa rescisão ainda foi publicada no BID da CBF, o que ainda impede o anúncio oficial por parte do Corinthians. Sem esse trâmite burocrático, Cazares ainda não está legalmente liberado para assinar contrato com outro clube. Dessa forma, para evitar qualquer problema, o Timão aguarda essa formalização para que o meia vista o manto corintiano.
Enquanto isso, Cazares esteve no CT Joaquim Grava nesta manhã para fazer testes no laboratório de biomecânica, procedimento pelo qual os reforços que chegam ao clube sempre passam. O equatoriano também realizou exames médicos antes de acertar os detalhes finais de seu vínculo até o meio de 2021.
A expectativa é apresentar Cazares na manhã deste sábado, em entrevista coletiva virtual, evento que o clube já anunciou sem determinar o nome do jogador que estará presente. Caso a rescisão do equatoriano com o Atlético-MG não apareça no BID, outro atleta será escalado para falar com a imprensa.