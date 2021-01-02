Cazares participou de um terço dos gols do Corinthians na 'era Mancini'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians fechou 2020 talvez em sua melhor fase em todo o ano que passou. Isso tudo devido à chegada de Vagner Mancini e também ao bom momento de Cazares, que foi um dos maiores destaques do time nos últimos jogos. Não é à toa que o meia é o jogador mais decisivo sob o comando do novo treinador e participou de um terço dos gols do Timão nesse período.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Com Mancini, o Alvinegro marcou 14 tentos em 14 partidas, média de um por jogo. E essa artilharia foi construída por uma gama de 16 jogadores diferentes, que deram sua contribuição seja com gol, assistência ou pênalti sofrido. Embora não tenha um goleador disparado na liderança da lista, a diversidade chamou a atenção, com 11 atletas diferentes balançando a rede do adversário.

Entre esses corintianos que compuseram o arsenal do time nesses primeiros três meses de Mancini, um se destacou bem mais do que os outros. É o caso de Juan Cazares, que foi contratado um pouco antes da chegada do treinador. Apesar de demorar um pouco a entrar no ritmo, por conta do longo período sem jogar, o meia engrenou nos últimos duelos e emendou a titularidade.A espera valeu a pena e dos últimos quatro gols do time, ele participou de três (um gol e duas assistências). Agora, ao todo, Cazares tem cinco participações em gols do Corinthians (um tento e quatro assistências), todas sob o comando de Vagner Mancini. Isso faz dele o jogador mais decisivo nessa "era" com o treinador. À frente de Matheus Davó (dois gols e um pênalti sofrido).

Dessa forma, o equatoriano participou diretamente de 35,7% dos gols alvinegros com Mancini (cinco dos 14 tentos). A marca é bastante significativa e já mostra o poder de decisão do meia que chegou justamente para trazer esse diferencial para a equipe. Até aqui são 15 partidas pelo Timão, sete como titular (todas com Mancini) e oito saindo do banco de reservas. No período, ele ficou fora apenas em três ocasiões, por conta de um estiramento na coxa esquerda.

Aos 28 anos, Cazares tem contrato com o Corinthians até o fim de junho deste ano, com prioridade para renovação. As conversas para prorrogação do vínculo, inclusive, já começaram e devem se intensificar a partir da próxima segunda-feira, quando a nova diretoria assume o comando do futebol corintiano. A intenção do jogador é permanecer no clube e assinar até 2026.

O equatoriano e os companheiros estão em um período de folga, e retomarão as atividades na próxima segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Titular, o meia estará em campo para enfrentar o Fluminense, no dia 13 de janeiro, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Alvinegro ocupa a nona posição na tabela de classificação com 39 pontos.

Confira o ranking de participações em gols na "Era Mancini"

Cazares - 5 participações (1 gols e 4 assistências)Matheus Davó - 3 participações (2 gols e 1 pênalti sofrido)Everaldo - 2 participações (2 gols)​Fábio Santos - 2 participações (2 gols)​Gustavo Silva - 2 participações (1 gol e 1 assistência)​Fagner - 2 participações (1 gols e 1 pênalti sofrido)​Gil - 1 participação (1 gol)Gustavo Mantuan - 1 participação (1 gol)Otero - 1 participação (1 gol)Jô - 1 participação (1 gol)Mateus Vital - 1 participação (1 gol)Xavier - 1 participação (1 assistência)Luan - 1 participação (1 assistência)Camacho - 1 participação (1 assistência)Ramiro - 1 participação (1 assistência)Cantillo - 1 participação (1 assistência)

Gol e Assistências de Cazares