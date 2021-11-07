Cazares lamenta chances perdidas do Fluminense, mas afirma: 'Basta um gol para vitória'

Foi no fim, mas o Fluminense venceu o Sport, no Maracanã, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos, David Braz aproveitou cruzamento de Marlon e cabeceou para o gol para dar a vitória ao Tricolor, que perdeu inúmeras chances na partida. Cazares, que veio do banco e melhorou a equipe, falou sobre o resultado ao 'SporTV'.
+ David Braz marca no fim e dá vitória ao Fluminense no Maracanã"Todos sabem do meu futebol e da minha característica. Dei o meu melhor, o time fez uma boa partida e é uma pena que a gente não tenha conseguido fazer mais gols. Mas com um basta pra vitória e os três pontos. Estamos trabalhando e agora temos uma sequência importante de oito jogos que vamos em busca das vitórias", disse Cazares, antes de emendar:
+ David Braz recebe maior nota em jogo de inúmeras chances desperdiçadas
"Nós trabalhamos mentalmente em campo também. Mesmo depois das chances perdidas nós não podemos desistir nunca. Podemos ganhar no tempo normal, mas também nos acréscimos como aconteceu agora. Agora vamos trabalhar porque terça tem jogo novamente", complementou o meio-campista do Fluminense.