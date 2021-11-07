Cazares lamenta chances perdidas do Fluminense, mas afirma: 'Basta um gol para vitória'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Foi no fim, mas o Fluminense venceu o Sport, no Maracanã, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos, David Braz aproveitou cruzamento de Marlon e cabeceou para o gol para dar a vitória ao Tricolor, que perdeu inúmeras chances na partida. Cazares, que veio do banco e melhorou a equipe, falou sobre o resultado ao 'SporTV'.

+ David Braz marca no fim e dá vitória ao Fluminense no Maracanã"Todos sabem do meu futebol e da minha característica. Dei o meu melhor, o time fez uma boa partida e é uma pena que a gente não tenha conseguido fazer mais gols. Mas com um basta pra vitória e os três pontos. Estamos trabalhando e agora temos uma sequência importante de oito jogos que vamos em busca das vitórias", disse Cazares, antes de emendar:

+ David Braz recebe maior nota em jogo de inúmeras chances desperdiçadas