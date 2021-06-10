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futebol

Cazares fica fora da lista do Equador para a Copa América e volta ao Fluminense

Meia entrou apenas no segundo tempo da partida contra o Brasil nas Eliminatórias e não foi convocado por Gustavo Alfaro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 00:39

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 00:39

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Apesar de ter sido convocado para as partidas das Eliminatórias, o meia Juan Cazares não entrou na lista final do Equador para a Copa América, que começa no próximo domingo. Com isso, o jogador retornará ao Fluminense e pode reforçar a equipe na sequência da temporada. A comissão técnica já até projetava perdê-lo durante o torneio, que será disputado no Brasil.
Veja a tabela da Copa América
Das duas partidas em que esteve com a seleção, Cazares entrou apenas nos minutos finais da derrota por 2 a 0 para o Brasil, no último dia 4. Diante do Peru, o equatoriano ficou apenas no banco.
Na Copa do Brasil, o jogador já estaria fora pois disputou a competição com a camisa do Corinthians nas fases anteriores. No fim, o Fluminense garantiu a classificação para as oitavas. Além disso, o meia perdeu a vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Cazares vem sendo reserva de Nene, mas pode se tornar a única opção no banco de reservas. Isso porque Paulo Henrique Ganso ainda negocia a saída para o Santos. O camisa 10 praticamente não vem sendo utilizado pelo técnico Roger Machado e pode ter uma definição sobre o futuro ainda nesta semana.

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