Cazares fala da amizade com Otero e projeta parceria no Corinthians

Cazares foi apresentado neste sábado pelo Corinthians, mas o jogador pode dizer que se sente em casa, pois encontra no grupo um amigo de longa data desde os tempos de Atlético-MG: Romulo Otero. A dupla, que mantinha o entrosamento dentro e fora de campo, promete repetir a dose no Timão trazendo resultados para o clube nas competições dos próximos meses.Em entrevista coletiva virtual, o meia equatoriano contou com é sua relação com o parceiro venezuelano e do quanto um ajudava o outro no Galo. Vale lembrar que no início desta semana, quando já era dada como quase certa a chegada do camisa 10, Otero, também em coletiva, elogiou o amigo e recomendou sua contratação para reforçar o clube do Parque São Jorge.

- Com Otero, quando eu machuquei no Galo, ele chegou para me substituir, porque era para eu ficar três meses fora, mas demorei dois meses e meio, mas sempre desde que ele chegou a amizade se fortaleceu, a gente sempre falava a verdade, eu sempre falei a verdade para ele, quando jogava bem, quando jogava mal, ele falava para mim, a gente se apoia sempre, se ajuda.Tanto Cazares quanto Otero são meio-campistas e batedores de falta, mas isso nunca foi um problema no Atlético-MG. Pela amizade e pelo entrosamento que cultivaram em Minas Gerais desde 2016, bastava uma conversa para eles acertarem o posicionamento ou definirem quem cobraria as bolas paradas. É assim que o equatoriano pretende repetir a parceria e ajudar o Corinthians.

- Dentro de campo, nas posições, posso jogar na direita, na esquerda, ele também, tem o entrosamento, a amizade. Se ele quer jogar por fora ou por dentro, a gente conversa, sempre teve isso, até nas faltas, a gente nunca brigou por isso, se ele está bem, bate, se eu estou bem, bato, só na conversa. A verdade é que a gente sempre foi transparente, espero que a gente continue essa relação muito boa, e com Luan, Otero, todo mundo, possamos fazer o melhor de cada um e ajudar o time a estar lá em cima - concluiu o meia.