Cazares e Otero podem reeditar dupla no Corinthians; veja retrospecto

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

Após garantir a contratação de Romulo Otero, que já se encaixou no time, o Corinthians se aproxima de acordo com Juan Cazares, ambos gringos provenientes do Atlético-MG. Por lá, a dupla teve bons momentos, e deve reeditar em breve essa parceria pelo Timão. Confira, em números, o desempenho dos dois atuando na mesma equipe com a camisa do Galo.Em cerca de quatro anos jogando juntos, Otero e Cazares fizeram 103 partidas pelo clube mineiro, somando Campeonato Mineiro, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e até Primeira Liga. O número leva em conta tanto os jogos como titular, como aqueles que um ou outro (ou os dois) saiu (saíram) do banco para entrar durante os 90 minutos.

O primeiro jogo em que dividiram o gramado aconteceu em 15 de setembro de 2016, diante do Sport, pelo Brasileirão. O Galo venceu por 1 a 0, com gol de Júnior Urso, mas Cazares e Otero participaram da jogada do tento. O equatoriano buscou a bola no meio e, com um passe no meio da marcação adversária, "achou" o venezuelano, que fez jogada ótima jogada individual e tocou para Urso, que finalizou de fora da área para marcar no Independência.Era o início de uma parceria que, entre setembro de 2016 e março de 2019, registrou 49 vitórias, 24 empates e 30 derrotas, resultando em 55,34% de aproveitamento dos pontos disputados. Em termos de títulos, a dupla conquistou apenas um Campeonato Mineiro, em 2017, além do vice na Copa do Brasil-2016, vice da Primeira Liga, em 2017 e vice no estadual de 2017.

No período, segundo levantamento do LANCE!, houve apenas uma participação direta de um no gol do outro e isso aconteceu em 4 de março de 2017, quando o Atlético-MG venceu o Villa Nova-MG por 2 a 1, pelo estadual, e Cazares deu assistência para Otero anotar o tento da vitória, após uma bonita troca de passes coletiva, que terminou com um belíssimo passe do equatoriano.

Nesses 103 jogos em que estiveram juntos dentro de campo, Cazares marcou 14 gols, enquanto Otero balançou a rede 21 vezes. Embora tenham sido concorrentes em certo momento no Galo, eles atuam em funções distintas e têm características diferentes, embora ambos sejam especialistas em bolas paradas. O venezuelano tem mais facilidade com finalizações e o equatoriano tem uma veia maior na armação. Nada impede que joguem juntos no Timão.

A expectativa é de que a negociação seja concretizada nos próximos dias, já que entre Cazares e Corinthians já está tudo acertado, inclusive para um contrato definitivo com cláusulas de "proteção" em caso de problemas fora de campo. Agora resta esperar para que o estafe do jogador entre em acordo com o Atlético-MG para definir como será sua saída de Minas Gerais: empréstimo sem custos ficando com percentual de venda ou por rescisão contratual.

Cazares e Otero juntos no Atlético-MG: