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Cazares comemora primeiro gol pelo Fluminense e projeta sequência: 'Continuar trabalhando e melhorar'

Cazares defendeu o Corinthians na última temporada. Assim, ele fez valer a famosa 'Lei do ex', na tarde deste domingo...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 18:10
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Neste domingo, o Fluminense empatou com o Corinthians por 1 a 1, em São Januário, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Apesar de não ter conseguido a vitória, a tarde foi feliz para Cazares, que conseguiu seu primeiro gol pelo Tricolor das Laranjeiras. O meia comemorou o feito e destacou a importância de continuar o trabalho para os próximos jogos.> Relembre os gols mais marcantes de Fred com a camisa do Fluminense - Feliz pelo primeiro gol pelo time, feliz por rever os companheiros. A passagem pelo Corinthians foi muito boa. Feliz pelo gol e feliz pelo meu rendimento. Agora, é continuar trabalhando e melhorar nos próximos jogos - disse ao Premiere.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Cazares defendeu o Corinthians na última temporada. Assim, ele fez valer a famosa "Lei do ex", mas não comemorou o gol. De acordo com ele, é preciso ter respeito pelo ex-clube.> Veja a tabela do Brasileirão- Você tem que respeitar o elenco pelo qual você passou. Eles me receberam muito bem. Eu respeito a todos. Agora, vamos continuar trabalhando, porque o campeonato é longo - concluiu.

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