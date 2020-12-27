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Cazares cobra ataque sobre gols perdidos: 'A gente trabalha para isso'

Meia equatoriano destacou evolução do Corinthians no campeonato e destaca que não há limite, a meta é sempre crescer e chegar mais perto do topo...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 18:15

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:15

Crédito: Cazares fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no Engenhão(Celso Pupo/Agência Lancepress!
O meio campista do Corinthians, Juan Cazares, vem se destacando cada vez mais com o manto alvinegro e foi o principal jogador do Timão na tarde deste domingo, após fazer o seu primeiro gol pelo novo clube e mais uma vez dar ótimos passes para os seus companheiros de ataque, ajudando muito na vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, no Engenhão.
- Estou aqui fazendo o meu melhor e evoluir, pois a gente nunca fica no limite e sempre quer mais. Feliz pelo resultado, pela oportunidade que estou tendo aqui e se preparar para a sequencia de jogos - disse Cazares sobre o seu rendimento no Corinthians.
O equatoriano também comentou sobre as chances de brigar pela Libertadores após a melhora do rendimento do time e cobrou o ataque sobre as diversas chances perdidas ao longo dos jogos.
- Há alguns jogos a gente vem perdendo muitos gols. Mas no futebol faz parte e a gente trabalha pra isso, nos treinamentos de finalização, a gente sempre é cobrado a marcar e a cada jogo tentamos chegar e fazer os gols, mas o que importa é que ganhamos e saímos com os três pontos - completou Cazares sobre o desempenho do ataque nos últimos jogos.
Desde que chegou ao Corinthians, Cazares demorou para entrar em forma e ser considerado titular por Mancini, entretanto vem somando ótimas atuações nos últimos jogos e se tornou titular absoluto do meio campo alvinegro.
O Corinthians tem longa folga até a próxima partida, entrando em campo novamente apenas no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena.

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