Cazares cobra ataque sobre gols perdidos: 'A gente trabalha para isso'

Crédito: Cazares fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no Engenhão(Celso Pupo/Agência Lancepress!

O meio campista do Corinthians, Juan Cazares, vem se destacando cada vez mais com o manto alvinegro e foi o principal jogador do Timão na tarde deste domingo, após fazer o seu primeiro gol pelo novo clube e mais uma vez dar ótimos passes para os seus companheiros de ataque, ajudando muito na vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, no Engenhão.

- Estou aqui fazendo o meu melhor e evoluir, pois a gente nunca fica no limite e sempre quer mais. Feliz pelo resultado, pela oportunidade que estou tendo aqui e se preparar para a sequencia de jogos - disse Cazares sobre o seu rendimento no Corinthians.

O equatoriano também comentou sobre as chances de brigar pela Libertadores após a melhora do rendimento do time e cobrou o ataque sobre as diversas chances perdidas ao longo dos jogos.

- Há alguns jogos a gente vem perdendo muitos gols. Mas no futebol faz parte e a gente trabalha pra isso, nos treinamentos de finalização, a gente sempre é cobrado a marcar e a cada jogo tentamos chegar e fazer os gols, mas o que importa é que ganhamos e saímos com os três pontos - completou Cazares sobre o desempenho do ataque nos últimos jogos.

Desde que chegou ao Corinthians, Cazares demorou para entrar em forma e ser considerado titular por Mancini, entretanto vem somando ótimas atuações nos últimos jogos e se tornou titular absoluto do meio campo alvinegro.