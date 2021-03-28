Cayo Tenório analisa jogada do primeiro gol do Vasco, mas lamenta desatenção na bola parada

Crédito: Cayo Tenório participou da jogada do primeiro gol do Vasco diante do Madureira, em Xerém (Rafael Ribeiro//Vasco

Apesar de ter construído uma vantagem sobre o Madureira, o Vasco cedeu o empate ao Madureira em duas jogadas de bola parada. O lateral-direito Cayo Tenório analisou o lance do primeiro gol Cruz-Maltino, em que ele deu uma assistência ao paraguaio Matías Galarza. O atleta lamentou a falta de atenção nos lances dos gols do Tricolor Suburbano.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- O time estava bem. No começo, faltou um pouco de leitura de jogo, mas depois a gente conseguiu encaixar. Em uma jogada trabalhada do Marquinhos Gabriel, eu pude achar o Galarza ali, e a gente abriu 1 a 0. Depois o Zeca fez o segundo. A gente sabia das bolas paradas do Madureira, foi uma jogada treinada. Infelizmente, por desatenções tomamos os dois gols - disse, e em seguida completou.

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- Eu estava vindo um pouco por dentro, e ele (Marcelo Cabo) pediu para eu abrir um pouco. Assim que eu pude abrir o jogo clareou e Marquinhos Gabriel pode achar o espaço dele ali. E assim achar boas jogadas pelo lado direito - finalizou.