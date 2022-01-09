Cavani perde força, e Diego Costa fica mais perto do Corinthians; as contratações, saídas e sondagens do Timão em 2022

De olho na temporada de 2022, o Corinthians tem nomes importantes em pauta para reforçar o elenco. O primeiro deles, foi o volante Paulinho, que estava sem clube desde que deixou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e foi anunciado na última Semana pelo clube.

Já no campo ofensivo, o clube sonha com os uruguaios Edinson Cavani e Luís Suárez, mas pode ter mesmo um brasileiro naturlizado espanhol, Diego Costa, que encaminhou a sua rescisão com o Atlético-MG e pode ficar livre para assinar com o Timão.

Cavani deve permanecer no Manchester United até o fim do contrato, em junho, já Suárez não tem o interesse de atuar no futebol brasileiro no momento.

O Timão também está de olho no mercado para reforçar o seu sistema defensivo, tendo aberto conversas com o Botafogo para contratar Kanu, e monitorando o mercado internacional, no caso de Felipe, que já defendeu o Timão, não renovar com o Atlético de Madid-ESP.

Paralelamente, a diretoria corintiana tenta aliviar a folha salarial, tendo acerto a saída em definitivo e por empréstimo de peças que estão fora dos planos. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

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Veja, abaixo, a movimentação do Corinthians no mercado para o ano de 2022:

CONTRATAÇÕES DO CORINTHIANS

O zagueiro Kanu, do Botafogo, interessa, apesar de ser um negócio difícil. E o uruguaio Edinson Cavani também está na mira alvinegra, e o clube segue aguardando uma resposta do centroavante. Luis Suárez é outro sonho da diretoria corintiana, mas não mostrou inicialmente desejo de atuar no futebol sul-americano, diferentemente do seu compatriota, Cavani, que aparenta disposição para atuar no futebol brasileiro, mas tem como entrave um contrato até o meio do ano com o Manchester United, que deve ser cumprido até o fim.

Com os empecilhos em relação aos atletas estrangeiros, o brasileiro Diego Costa surge como nome forte, principalmente após encaminhar a sua rescisão contratual com o Atlético-MG.

Para a lateral-esquerda, o Timão está bem próximo de fechar com Bruno Melo, do Fortaleza.

QUEM SAIU

O goleiro Walter e o lateral-direito Michel Macedo tinham vínculo com o Corinthians até o dia 31 de dezembro, ainda que tivessem atuado por empréstimo por Cuiabá e Juventude, respectivamente, no último Brasileirão. Com a virada de ano, o arqueiro assinou um contrato em definitivo com o Dourado, já o defensor acertou a sua transferência para o Ceará.

Outro goleiro que não ficará no Timão é Caíque França, que não teve o seu contrato, que terminou em dezembro, renovado, e está livre no mercado.

O Time do Povo acertou a saída dos meia Richard e Sornoza para Ceará e Independiente del Vall-ECU, respectivamente, e dos atacantes André Luís e Marquinhos para o Cuiabá. Em todos os casos os atletas tinham contrato com o clube do Parque São Jorge, foram liberados sem compensação financeira, mas o Corinthians manteve parte dos direitos econômicos dos jogadores.

O Corinthians ainda emprestou os zagueiros Caetano, para o Goiás, e Léo Santos, para a Ponte Preta, assim como o volante Matheus Jesus, que também foi cedido à Macaca. O meia Vitinho foi empretado ao Vasco, e os atacante Janderson, ao Grêmio, e Everaldo, ao América-MG.

QUEM PODE SAIR

O meia Éderson, que pertence ao Corinthians, mas no último Brasileirão atuou emprestado ao Fortaleza, é alvo de outros clubes, como o Atlético-MG. O Timão não tem pressa em negociar o jogador e visa observar as propostas. Um permanência é descartada, diferentemente de um novo empréstimo ao Leão do Pici que é considerado, ainda que a equipe cearense, em novembro, tenha feito uma proposta de R$ 10 milhões pelo atleta.

Fora dos planos do Timão, após se envolver em um caso de racisimo, o zagueiro e lateral-esquerdo Danilo Avelar chegou a despertar o interesse do Cruzeiro, que, com a compra e nova administração recuou.

Atletas importantes do elenco corintiano, o zagueiro João Victor é observado pelo Benfica, enquanto o atacante Róger Guedes recebeu duas proposta, uma do mundo árabe, que foi recusada, e outra do Krasnodar, da Rússia, que também não tende a ser aceita.

O lateral-direito Matheus Alexandre, que foi emprestado ao Coritiba no segundo semestre do ano passado, deve ser novamente cedido à equipe Coxa Branca. Já Matheus Davó, que foi negociado por empréstimo para o Guarani e Philadelphia Union em 2021, em 2022 deve defender o São Bernardo, também emprestado.

TIME-BASE DE 2022

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Paulinho (Cantillo); Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

DESAFIOS PARA 2022

Em 2022, o Corinthians disputará Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, a partir da fase de grupos. Na última temporada, o Time do Povo passou em branco, sem gritar 'É Campeão', mas com os reforços de peso que chegaram no meio da última temporada a expectativa corintiana é brigar por taça no ano que vem.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

25/01 - 21h00 - Corinthians x Ferroviária - Campeonato Paulista30/01 - 11h00 - Santo André x Corinthians - Campeonato Paulista02/02 - 21h35 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista06/02 - 18h30 - Ituano x Corinthians - Campeonato Paulista10/02 - 21h30 - Corinthians x Mirassol - Campeonato Paulista