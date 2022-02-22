Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao Brasil
futebol

Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao Brasil

Norte-americano, prestes a assinar contrato definitivo para comprar 90% da SAF do Botafogo, confirmou interesse no uruguaio e colocou treinador como prioridade...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 08:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 08:59
Sem alarde - bem diferente da primeira vez -, John Textor chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. O norte-americano desembarcou no Galeão para, nos próximos dias, assinar o contrato definitivo da compra de 90% da SAF do Botafogo.+ Botafogo tem reunião e abre negociação com Eran Zahavi, atacante israelense do PSV
De forma simples e via um voo comercial, o empresário desembarcou vindo de Lisboa. Ele assistirá ao jogo do Glorioso contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, e pretende resolver a parte burocrática o quanto antes.
John Textor atendeu a reportagem do LANCE! em uma breve entrevista na chegada aos solos brasileiros. Veja os principais pontos a seguir.Busca por Edinson Cavani- É divertido. Eu falei com o pessoal dele, não é segredo que amo Cavani há muito tempo. Mas essas coisas envolvem mais do que apenas fazer um acordo com o clube. Muitas pessoas querem o Cavani, ele está num grande clube que é o Manchester United, tem a questão da família... Tudo isso é com ele. Registramos o interesse no Cavani. Tenho certeza que não estamos sozinhos. Alguns (interesses) serão reais, outros serão sonhos.
Fica no Rio até quando?​- Está aberto. Eu estou animado pelo jogo (Botafogo x Flamengo), tenho muito a ver. Os garotos têm um desafio grande. Eles sabem que virá um novo técnico e toda vez que eles jogam é a oportunidade de se mostrar um pouco mais para o novo treinador e que estão prontos para fazer parte do time. É um grande desafio contra o Flamengo, mas temos muitos jovens com futuro brilhante e que vão estar à prova para os grandes testes
Assinatura do contrato definitivo da SAF- Para isso que eu vim, assinamos um acordo inicial e começamos a dar algum dinheiro ao clube, então sobrou muito pouco para fazer no acordo final, que é basicamente uma versão maior do acordo inicial. Certamente espero conseguir fazer isso enquanto estou aqui. Estamos à frente do tempo, esperávamos conseguir entre o fim de fevereiro e início de março, mas espero que consigamos fazer antes.
Foi em Portugal para buscar reforços?​- Isso (contratações) está com o departamento de futebol. Se tivermos sorte de ter a resposta do Luís Castro, o André Mazzuco e Alessandro Brito estão à frente do scouting. Eu deixei bem claro que quero fazer negócios em Portugal, em outro clube e acho que seria um parceiro incrível para o Botafogo. Em Portugal, no melhor dos casos quando está num clube grande, você é acionista minoritário, mas pode ser um acionista que contribui. Então, ter a maioria das ações aqui no Botafogo faz dele o principal projeto para mim neste momento. Queria ter uma posição minoritária em um clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria ótima ideia. Ainda estou falando com o pessoal lá. Estou interessado em todos os clubes, menos Benfica.
Crédito: JohnTextor,donodoBotafogo,emaeroportonoRiodeJaneiro(Foto:SergioSantana/LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados