Cavani, Luís Castro, ida a Portugal... John Textor atualiza situações do Botafogo em chegada ao Brasil

Sem alarde - bem diferente da primeira vez -, John Textor chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. O norte-americano desembarcou no Galeão para, nos próximos dias, assinar o contrato definitivo da compra de 90% da SAF do Botafogo.+ Botafogo tem reunião e abre negociação com Eran Zahavi, atacante israelense do PSV

De forma simples e via um voo comercial, o empresário desembarcou vindo de Lisboa. Ele assistirá ao jogo do Glorioso contra o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, e pretende resolver a parte burocrática o quanto antes.

John Textor atendeu a reportagem do LANCE! em uma breve entrevista na chegada aos solos brasileiros. Veja os principais pontos a seguir.Busca por Edinson Cavani- É divertido. Eu falei com o pessoal dele, não é segredo que amo Cavani há muito tempo. Mas essas coisas envolvem mais do que apenas fazer um acordo com o clube. Muitas pessoas querem o Cavani, ele está num grande clube que é o Manchester United, tem a questão da família... Tudo isso é com ele. Registramos o interesse no Cavani. Tenho certeza que não estamos sozinhos. Alguns (interesses) serão reais, outros serão sonhos.

Fica no Rio até quando?​- Está aberto. Eu estou animado pelo jogo (Botafogo x Flamengo), tenho muito a ver. Os garotos têm um desafio grande. Eles sabem que virá um novo técnico e toda vez que eles jogam é a oportunidade de se mostrar um pouco mais para o novo treinador e que estão prontos para fazer parte do time. É um grande desafio contra o Flamengo, mas temos muitos jovens com futuro brilhante e que vão estar à prova para os grandes testes

Assinatura do contrato definitivo da SAF- Para isso que eu vim, assinamos um acordo inicial e começamos a dar algum dinheiro ao clube, então sobrou muito pouco para fazer no acordo final, que é basicamente uma versão maior do acordo inicial. Certamente espero conseguir fazer isso enquanto estou aqui. Estamos à frente do tempo, esperávamos conseguir entre o fim de fevereiro e início de março, mas espero que consigamos fazer antes.

Foi em Portugal para buscar reforços?​- Isso (contratações) está com o departamento de futebol. Se tivermos sorte de ter a resposta do Luís Castro, o André Mazzuco e Alessandro Brito estão à frente do scouting. Eu deixei bem claro que quero fazer negócios em Portugal, em outro clube e acho que seria um parceiro incrível para o Botafogo. Em Portugal, no melhor dos casos quando está num clube grande, você é acionista minoritário, mas pode ser um acionista que contribui. Então, ter a maioria das ações aqui no Botafogo faz dele o principal projeto para mim neste momento. Queria ter uma posição minoritária em um clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria ótima ideia. Ainda estou falando com o pessoal lá. Estou interessado em todos os clubes, menos Benfica.