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Cavani acerta tempo de duração do contrato e pode assinar com Benfica de Jorge Jesus, diz jornal

De acordo com o diário "Record", negociação entre uruguaio e o clube português progrediu, mas ambas as partes ainda precisam acertar termos salariais...

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 09:34

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 09:34
Crédito: Cavani vem sendo sondado por diversos clubes; Atlético Mineiro fez consulta
O atacante Edinson Cavani pode jogar pelo Benfica de Jorge Jesus na próxima temporada. O jornal português "Record" estampou em sua capa neste sábado (8) que o uruguaio está disposto a atuar em Portugal por três anos - a duração do contrato já teria sido acertada entre as partes.
No entanto, Benfica e Cavani ainda precisariam discutir outros termos, como o salário e o prêmio de assinatura do contrato. Segundo a publicação portuguesa, a negociação entre as duas partes segue, mas os Encarnados estão confiantes em obter um acordo pelo jogador.
Aos 33 anos de idade, Cavani está sem clube após deixar o PSG, onde atuava desde 2013. Pela equipe parisiense, o atacante fez 200 jogos, com 138 gols marcados. Após a saída, o craque da seleção uruguaia recebeu consultas de vários clubes - entre eles, o Atlético Mineiro.
O Benfica tem se mostrado extremamente ativo no mercado até aqui. Com a chegada de Jorge Jesus, os Encarnados já anunciaram a chegada de dois brasileiros: o lateral-direito Gilberto, do Fluminense, e o meia Pedrinho, do Corinthians. Além deles, o clube está muito perto de fechar com Everton, do Grêmio, e corre atrás da contratação de Bruno Henrique, do Flamengo.

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