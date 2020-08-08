Cavani acerta tempo de duração do contrato e pode assinar com Benfica de Jorge Jesus, diz jornal

Crédito: Cavani vem sendo sondado por diversos clubes; Atlético Mineiro fez consulta

O atacante Edinson Cavani pode jogar pelo Benfica de Jorge Jesus na próxima temporada. O jornal português "Record" estampou em sua capa neste sábado (8) que o uruguaio está disposto a atuar em Portugal por três anos - a duração do contrato já teria sido acertada entre as partes.

No entanto, Benfica e Cavani ainda precisariam discutir outros termos, como o salário e o prêmio de assinatura do contrato. Segundo a publicação portuguesa, a negociação entre as duas partes segue, mas os Encarnados estão confiantes em obter um acordo pelo jogador.

Aos 33 anos de idade, Cavani está sem clube após deixar o PSG, onde atuava desde 2013. Pela equipe parisiense, o atacante fez 200 jogos, com 138 gols marcados. Após a saída, o craque da seleção uruguaia recebeu consultas de vários clubes - entre eles, o Atlético Mineiro.