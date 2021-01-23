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Cavalieri está liberado para voltar ao Botafogo contra o Fluminense; Forster treina bem, mas ainda é dúvida

Goleiro disputa posição com Diego Loureiro, que foi bem nas partidas mais recentes do Alvinegro. Defensor, que se recupera de lesão na coxa direita, saberá se está apto sábado...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 21:16

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 21:16

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O técnico Eduardo Barroca tem chance de contar com novidades entre os titulares do Botafogo para o clássico diante do Fluminense. O goleiro Diego Cavalieri foi liberado nesta sexta-feira pelo departamento médico alvinegro e está em plenas condições para voltar a ser titular da meta.
No entanto, Barroca ainda não definiu se manterá Diego Loureiro como titular. O jovem teve bom rendimento contra o Santos e o Atlético-GO.
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Uma mudança confirmada é no setor defensivo. Como Kanu está de malas prontas para atuar no futebol mexicano e já se despediu de seus companheiros do Alvinegro, há expectativa quanto à situação de Rafael Forster. Embora o defensor tenha participado bem da atividade, o departamento médico do clube ainda não assegurou seu retorno. Forster teve lesão de grau 2 na coxa direita.
Ainda há um dilema em relação aos parceiros de Pedro Raul no setor ofensivo. Kalou e Warley disputam com Matheus Nascimento e Matheus Babi a titularidade.
A escalação provável é: Diego Loureiro (Diego Cavalieri); Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Sousa) e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), Matheus Nascimento (Warley) e Pedro Raul.

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