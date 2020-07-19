Cauteloso no mercado, Flamengo desiste de organizar torneio amistoso para focar em novo técnico

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo desistiu de disputar um torneio amistoso em Brasília, que estava sendo organizado em conjunto a Vasco, Atlético-GO e Goiás e que ocorreria entre os dias 26 de julho e 2 de agosto - cerca de uma semana antes do Campeonato Brasileiro. A motivação é a seguinte: foco integral para trazer o substituto de Jorge Jesus, acertado com o Benfica e a caminho de Lisboa.

Quem anunciou a desistência foi Rodolfo Landim, presidente do Fla, que enviou um vídeo a Adson Batista, presidente do Atlético-GO, em tom de desculpas. E realçou: "As coisas complicaram um pouco".

– Com essa saída do Jesus do Flamengo, que a gente não estava contando, as coisas complicaram um pouco aqui. A gente tinha feito esse convite a você (Atlético-GO) e ao Marcelo (Almeida, presidente do Goiás), para a participação em um torneio em Brasília. A verdade é que agora a coisa se complicou, na medida que a gente não sabe quando vamos contar com a chegada de um novo técnico e como ele vai querer utilizar esse tempo que a gente vai ter até o início do Brasileirão - falou Landim, explicando mais a fundo:

- A gente assumir esse compromisso agora poderia atrapalhar a vida de quem a gente vai selecionar nesse processo de escolha de um novo técnico. Quero pedir muitas desculpas e que vocês entendam o problema que a gente está passando, mas realmente ficou complicado para a gente, para podermos manter esses amistosos antes do Brasileiro.

O vídeo foi postado pelo mandatário do Atlético-GO. Adson agradeceu "a cordialidade e a forma como conduziu as negociações para o torneio", que poderia ser patrocinado pelo Banco BRB - patrocinador master do Flamengo.

- Agradeço a grandeza do Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, um amigo, pessoa de bem e referência no futebol brasileiro. Agradeço a cordialidade e a forma como conduziu as negociações para o torneio e quero deixar o Atlético Goianiense à disposição para futuras parcerias! - postou Adson Batista. O torneio ruiu. E o Flamengo está cauteloso no mercado, ainda sem definir um alvo específico para avançar nas tratativas por um novo treinador. Leonardo Jardim, compatriota de Jesus e sem clube, é visto com bons olhos e é um dos principais cotados internamente. Contudo, outros nomes, como o do espanhol Miguel Ángel Ramírez (do Independiente Del Valle), estão na mesa.

REAPRESENTAÇÃO COM MAURICINHO