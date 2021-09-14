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Cautelosa, lateral do Corinthians evita comemoração após vitória no jogo de ida da final do Brasileirão

Katiuscia busca o seu terceiro título da competição pelo Time do Povo na quarta final que disputa: 'Vamos fazer absolutamente tudo pra conseguir o tricampeonato'...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 10:36

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 10:36
Crédito: Fernando Roberto/Agência Futpress
No Corinthians desde 2018, a lateral-direta Katiuscia disputa a sua quarta final de Campeonato Brasileiro consecutiva pelo clube. No último domingo (12), as meninas do Timão sairão na frente na decisão diante do Palmeiras. Em pleno Allianz Parque, casa das adversárias, a equipe corintiana venceu por 1 a 0, gol marcado por Gabi Portilho.
>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Mesmo com a vantagem conquistada, a atleta do Corinthians evita a euforia neste momento, já que ainda há o jogo de volta a ser disputado no dia 26 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena.
- Teremos mais 90 minutos de jogo. Se mantivermos o resultado ou melhorarmos, conseguiremos o título e só aí a comemoração pode ser à vontade. Então, por enquanto, é aproveitar que são duas semanas para podermos estudar mais e trabalhar cada detalhe. Vamos fazer absolutamente tudo pra conseguir nosso tricampeonato. Não nos vemos não ganhando isso - disse a lateral.
A final de 2021, é a quinta consecutiva que o Corinthians chega no Brasileirão, sendo que em quatro delas Katiuscia esteve no elenco.
Antes do segundo confronto da decisão nacional, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras, mas dessa vez pela sexta rodada do Campeonato Paulista, novamente no arena palestrina, às 15h da próxima quarta-feira (22).

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