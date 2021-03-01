Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cauê comemora estreia pelo Corinthians: 'Tudo que sonhei'

Centroavante atuou pouco mais de 20 minutos no empate sem gols com o Red Bull Bragantino e recebeu elogios do técnico Vagner Mancini...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 15:12
Crédito: Agência Corinthians
O centroavante Cauê comemorou sua estreia pelo Corinthians. O jovem de 18 anos atuou pouco mais de 20 minutos no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos"Sabe daqueles dias que nunca vamos esquecer? Hoje foi um desses. Minha estreia pelo time profissional do Corinthians. Isso é muito grande. Isso é tudo que sonhei desde meu primeiro chute numa bola. Só agradeço a minha família e a Deus por esse dia! Deus é bom o tempo todo!", escreveu o jogador em suas redes sociais.Cauê chegou ao Corinthians com 16 anos, vindo do Novorizontino, onde já havia atuado como profissional. Após a partida do último domingo, o centroavante foi elogiado pelo técnico Vagner Mancini.
"Cauê foi muito bem. Isso abre uma perspectiva muito interessante, até para atuar com um homem mais de área no dia que não tivermos o Jô. O Cauê mostrou que pode ser muito útil, abre a possibilidade de alterar a equipe e fazer com que a equipe jogue de uma maneira diferente", analisou o treinador.
Além de Cauê, outro jogador atuou pela primeira vez como profissional do Corinthians no último domingo: o atacante Rodrigo Varanda, que foi escalado como titular e saiu durante o segundo tempo.
Com um ponto na tabela, o Corinthians volta a campo na quarta-feira e terá pela frente o clássico contra o Palmeiras. A partida será realizada na Neo Química Arena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados