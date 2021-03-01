Cauê comemora estreia pelo Corinthians: 'Tudo que sonhei'

Crédito: Agência Corinthians

O centroavante Cauê comemorou sua estreia pelo Corinthians. O jovem de 18 anos atuou pouco mais de 20 minutos no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos"Sabe daqueles dias que nunca vamos esquecer? Hoje foi um desses. Minha estreia pelo time profissional do Corinthians. Isso é muito grande. Isso é tudo que sonhei desde meu primeiro chute numa bola. Só agradeço a minha família e a Deus por esse dia! Deus é bom o tempo todo!", escreveu o jogador em suas redes sociais.Cauê chegou ao Corinthians com 16 anos, vindo do Novorizontino, onde já havia atuado como profissional. Após a partida do último domingo, o centroavante foi elogiado pelo técnico Vagner Mancini.

"Cauê foi muito bem. Isso abre uma perspectiva muito interessante, até para atuar com um homem mais de área no dia que não tivermos o Jô. O Cauê mostrou que pode ser muito útil, abre a possibilidade de alterar a equipe e fazer com que a equipe jogue de uma maneira diferente", analisou o treinador.

Além de Cauê, outro jogador atuou pela primeira vez como profissional do Corinthians no último domingo: o atacante Rodrigo Varanda, que foi escalado como titular e saiu durante o segundo tempo.