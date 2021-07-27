  • Cauan de Almeida, ex-América-MG, chega ao Vasco para ser auxiliar do técnico Lisca até o final do ano
futebol

Cauan de Almeida, ex-América-MG, chega ao Vasco para ser auxiliar do técnico Lisca até o final do ano

Profissional se junta à comissão técnica cruz-maltina na capital paulista, onde o time enfrenta o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 15:42
Crédito: Estevão Germano/América-MG
O Vasco terá um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Cauan de Almeida, que irá exercer o cargo de auxiliar técnico do novo comandante Lisca. O profissional deixou o América Mineiro e assinou contrato com o Gigante da Colina até o final do ano. A informação foi incialmente divulgada pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo LANCE!
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Dessa forma, o profissional já se junta à comissão técnica na capital paulista, onde o time enfrenta o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30. Com a chegada de Cauan de Almeida, Lisca conta com dois auxiliares, pois Márcio Hahn também já havia assinado até o final de 2021 com o time de São Januário.
+ Vitória na estreia de Lisca eleva moral do Vasco em semana de Copa do Brasil e clássico com o Botafogo
Apesar de jovem, apenas 32 anos, Cauan já dirigiu o América Mineiro em sete oportunidades, entre 2020 e 2021. O auxiliar foi interino no Coelho depois das saídas de Felipe Conceição e Lisca. Na equipe de Belo Horizonte, eles trabalharam juntos durante dezesseis meses, e tiveram bons resultados como o acesso para a Série A e a semifinal da Copa do Brasil na temporada passada.
Depois da saída de Lisca do Coelho, Cauan de Almeida dirigiu o clube mineiro em três partidas pelo Campeonato Brasileiro 2021. No empate com o Cuiabá por 0 a 0, na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, e no empate com o Juventude 1 a 1. O dois empates foram fora de casa, enquanto a derrota para os paulistas foi no Allianz Parque.
+ Richarlison, Matheus Cunha e crias do Vasco vestem uniforme do time em Tóquio
Depois de enfrentar o São Paulo, o Vasco voltará suas atenções à Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe encara o Botafogo no primeiro clássico carioca da competição. A partida será válida pela 15ª rodada, e está marcada para às 21h, no próximo sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

