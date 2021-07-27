Cauan de Almeida, ex-América-MG, chega ao Vasco para ser auxiliar do técnico Lisca até o final do ano

O Vasco terá um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Cauan de Almeida, que irá exercer o cargo de auxiliar técnico do novo comandante Lisca. O profissional deixou o América Mineiro e assinou contrato com o Gigante da Colina até o final do ano. A informação foi incialmente divulgada pela Rádio Itatiaia, e confirmada pelo LANCE!
Dessa forma, o profissional já se junta à comissão técnica na capital paulista, onde o time enfrenta o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30. Com a chegada de Cauan de Almeida, Lisca conta com dois auxiliares, pois Márcio Hahn também já havia assinado até o final de 2021 com o time de São Januário.
Apesar de jovem, apenas 32 anos, Cauan já dirigiu o América Mineiro em sete oportunidades, entre 2020 e 2021. O auxiliar foi interino no Coelho depois das saídas de Felipe Conceição e Lisca. Na equipe de Belo Horizonte, eles trabalharam juntos durante dezesseis meses, e tiveram bons resultados como o acesso para a Série A e a semifinal da Copa do Brasil na temporada passada.
Depois da saída de Lisca do Coelho, Cauan de Almeida dirigiu o clube mineiro em três partidas pelo Campeonato Brasileiro 2021. No empate com o Cuiabá por 0 a 0, na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, e no empate com o Juventude 1 a 1. O dois empates foram fora de casa, enquanto a derrota para os paulistas foi no Allianz Parque.
Depois de enfrentar o São Paulo, o Vasco voltará suas atenções à Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe encara o Botafogo no primeiro clássico carioca da competição. A partida será válida pela 15ª rodada, e está marcada para às 21h, no próximo sábado.