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futebol

Categorias Sub-16 e Sub-17 se reapresentam e iniciam temporada no Flamengo

Garotos do Ninho deram início à pré-temporada do Flamengo no CT George Helal...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 11:45
A manhã de segunda-feira foi de reapresentação das categorias Sub-16 e Sub-17 no Ninho do Urubu. Os jovens atletas do Flamengo deram início à pré-temporada de 2022, com a realização de exames médicos e trabalhos físicos neste primeiro dia no CT. Fernando Sassaki, médico do Departamento de Futebol de Base do clube, falou sobre a importância deste procedimento.- As avaliações que realizamos aqui nesse primeiro dia de trabalho são fundamentais para o processo individual realizado com cada atleta ao longo de toda a temporada. Hoje, analisamos e entendemos a parte laboratorial, física, de equilíbrio e de coordenação de cada jogador, e tudo isso serve como parâmetros que serão usados ao longo do ano inteiro - afirmou ao site do Fla.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWApós uma temporada brilhante no comando do Sub-17 em 2021 - o Flamengo conquistou todas as competições nacionais, Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa, que disputou no ano passado -, o técnico Mario Jorge falou sobre os novos desafios para a temporada, que terá a volta de torneios internacionais.
- Não disputaremos a Copa do Brasil, mas voltaremos a jogar as competições internacionais (Puskas, na Hungria, e Dallas, nos Estados Unidos). São competições que já disputamos anteriormente e fomos campeões. Por isso, entendemos a importância que elas têm na formação dos nossos atletas, e passam a ser grandes objetivos para a categoria Sub-17 em 2022, assim como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual - afirmou o treinador do Fla.
Crédito: GarotosdoNinhoiniciaramapré-temporadanoCTdoFlamengonestasegunda-feira(Foto:Divulgação/Flamengo

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