Castan, Zeca e Cano embarcam com o Vasco para enfrentar a Caldense na estreia pela Copa do Brasil

Crédito: Leandro Castan se recuperou de lesão na coxa e viajará com o elenco para Minas (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

O Vasco viaja nesta terça para Poços de Caldas e irá enfrentar a Caldense, na estreia pela Copa do Brasil. Entre os jogadores presentes na delegação estão Leandro Castan, Zeca, Germán Cano e Léo Matos, quatro novidades importantes, que podem reforçar a equipe no duelo decisivo. Vale destacar que o confronto será realizado em jogo único pela primeira fase da competição nacional.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca O artilheiro Germán Cano reaparece na equipe depois de se recuperar de uma lesão na coxa constatada após a última rodada do Campeonato Brasileiro diante do Goiás, em São Januário. Além dele, lateral-direito Léo Matos, recuperado de Covid-19, também viajará com o grupo.

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Outro jogador importante que está presente na viagem é o zagueiro Leandro Castan. Capitão na última temporada, o defensor está recuperado de uma lesão na coxa e ainda não definiu os detalhes de uma possível readequação salarial. O técnico Marcelo Cabo afirmou em entrevista coletiva que conta com o jogador para as sequência da temporada e ele tem contrato até dezembro de 2022.

Por fim, o lateral-esquerdo Zeca poderá fazer a sua estreia com a camisa do Vasco diante da Caldense. Ele será o último reforço do Gigante da Colina a estrear, já que Ernando foi titular diante do Noiva Iguaçu, no último sábado, e Marquinhos Gabriel entrou no segundo tempo, pela terceira rodada do Carioca.