futebol

Castan garante: 'Semana que vem estou treinando de novo'

Horas após ser noticiado que passa por tratamento de uma lesão na coxa direita, camisa 5 diz a um torcedor que queria ter atuado nos jogos-treinos do Vasco...
Publicado em 19 de Julho de 2020 às 19:13

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco.com.br
O zagueiro Leandro Castan garantiu que estará em plenas condições para jogar com a camisa do Vasco. Horas após ser noticiado que iniciou tratamento devido a uma lesão na coxa direita, o camisa 5 foi categórico ao responder a um torcedor sobre sua situação médica.
"Não estou machucado, amigo. Semana que vem já estou treinando de novo, tudo sob controle. Eu já queria ter jogado, mas me seguraram" - destacou.
O capitão cruz-maltino desfalcou a equipe nos jogos-treinos contra o Porto Velho-RO e o Macaé (ambos vencidos pelo Vasco por 5 a 0). Castan está realizando reforço muscular para estar em plena forma no início do Brasileirão.
Sem o jogador de 33 anos, o técnico Ramon Menezes deu uma oportunidade para o jovem Ulisses atuar ao lado de Ricardo Graça novamente como titular na atividade do último sábado. Na etapa final, Werley, recuperado de lesão na panturrilha esquerda, também voltou a ser testado.

