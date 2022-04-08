Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Castán falha e Brusque vence Guarani na estreia da Série B

Zagueiro errou na saída de bola que culminou no gol de Alex Sandro...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 20:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 20:57
Nesta sexta-feira (8), a rola começou a rolar para o Brasileirão Série B. No estádio da Ressacada, o Brusque recebeu o Guarani, que teve a estreia de Leandro Castán. O zagueiro ex-Vasco e Corinthians acabou errando no gol da vitória dos mandantes.
Na próxima terça-feira (12), o Brusque viaja para duelar contra o Cruzeiro, em Minas Gerais. Por outro lado, o Bugre entra em campo apenas no sábado (16), diante o Sport Recife.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCADÊ O GOL?A primeira etapa foi bem movimentada. O Guarani chegou com perigo em duas oportunidades. Primeiro com Júlio César, mas o atacante parou no goleiro Ruan Carneiro, bem como o Rodrigo Andrade, logo depois.
Por outro lado, os donos da casa contaram com boa atuação de Fernandinho, sempre incomodando a defesa adversária e criando as melhores chances. As equipes não conseguiram balançar as redes na primeira etapa.
O segundo tempo teve poucas chances, o duelo ficou muito concentrado no meio-campo. O Brusque teve uma boa oportunidade apenas aos 24 minutos, com Alex Sandro invadindo a área e batendo cruzado.
Aos 34', Leandro Castán errou na saída de bola, Alex Sandro não bobeou e abriu o placar para o Brusque.FICHA TÉCNICA DA PARTIDABrusque x GuaraniLocal: Estádio Ressacada, Santa Catarina-SCData/horário: 08/04/2022 - 19h (horário de Brasília)​Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistente 1: Cristhian Passos Sorence (GO)Assistente 2: Tiago Gomes da Silva (GO)Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)Analista de campo: Cantucho João Setúbal (SC)Árbitro de vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)Cartões amarelos: Bruno Aguiar, Éverton Alemão, Toty (Brusque), Madison, João Victor, Giovanni Augusto, Ronaldo Alves, Matheus Pereira (Guarani)Cartões vermelhos: GOLS: Alex Sandro (34'/2T) (1-0)
Brusque - Técnico: Waguinho Dias Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Bruno Aguiar e Airton (Alex Ruan 30'/2T); Rodolfo, Zé Mateus, Matheus Trindade (Filipe Manoel 30'/2T) e Diego Jardel (Jailson 30'/2T); Alex Sandro (Bruno Santos 38'/2T) e Fernandinho (Marco Antônio 36'/2T).
Guarani - Técnico: Daniel PaulistaKozlinski; Madison, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Índio (Marcinho 39'/2T), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César (Lucas Venuto 36/2T), Ronald (Nicolas Careca 17'/2T) e Lucão do Break (Yago 36'/2T)
Crédito: BrusquexGuarani-SérieB2022(Foto:RobertoZacarias/EspecialparaGuaraniFC

Tópicos Relacionados

guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados