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Castan é poupado e Ramon tem uma dúvida no Vasco diante do Furacão

Preocupação do departamento médico cruz-maltino com desgaste muscular deixa o camisa 5 fora do confronto. Carlinhos e Ygor Catatau disputam titularidade neste domingo...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 18:32
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ainda não será desta vez que o técnico Ramon Menezes contará com a volta de Leandro Castan. O departamento médico do Vasco decidiu poupar o camisa 5 para a partida contra o Athletico-PR, neste domingo, em São Januário. A preocupação é evitar que a forte sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro traga consequências ao defensor.Sem o capitão, o Cruz-Maltino tende a manter a dupla de zaga que atuou no empate em 2 a 2 com o Santos: Miranda e Marcelo Alves. Ricardo Graça ainda está cumprindo quarentena após ter contraído Covid-19.
O Vasco tem outra mudança confirmada no setor defensivo. Sem Henrique, suspenso, Neto Borges ocupará a titularidade da lateral esquerda. Em compensação, o técnico Ramon Menezes contará com uma volta importante no setor ofensivo: Talles Magno, que cumpriu suspensão automática, formará a linha de frente com Benítez e Germán Cano. Há uma dúvida em relação ao meio: Carlinhos disputa titularidade com Ygor Catatau.

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