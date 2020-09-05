Castan é poupado e Ramon tem uma dúvida no Vasco diante do Furacão

Ainda não será desta vez que o técnico Ramon Menezes contará com a volta de Leandro Castan. O departamento médico do Vasco decidiu poupar o camisa 5 para a partida contra o Athletico-PR, neste domingo, em São Januário. A preocupação é evitar que a forte sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro traga consequências ao defensor.Sem o capitão, o Cruz-Maltino tende a manter a dupla de zaga que atuou no empate em 2 a 2 com o Santos: Miranda e Marcelo Alves. Ricardo Graça ainda está cumprindo quarentena após ter contraído Covid-19.