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Castan celebra liderança do Vasco no Campeonato Brasileiro: 'Margem de crescimento muito grande'

Zagueiro e capitão do Cruz-Maltino lidera o time que tem 100% de aproveitamento na competição e chegou ao topo da tabela mesmo com um jogo a menos do que outros times...
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Publicado em 

21 ago 2020 às 00:09

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 00:09

Crédito: O zagueiro Leandro Castan é um dos pilares da equipe de São Januário (Reprodução / VascoTV
O primeiro tempo do Vasco contra o Ceará mal teve chances do Cruz-Maltino. Na segunda etapa, porém, o time cruz-maltino foi letal para alcançar a vitória e a liderança da competição. Leandro Castan, zagueiro e capitão, celebra o bom início, pede consciência, mas avisa que o time ainda tem a melhorar.- Estamos vivendo um grande início de campeonato. Estamos felizes, mas conscientes de que está apenas começando (a competição). O grupo está se doando muito. Nos dá confiança o fato de termos margem de crescimento muito grande ainda. Estamos muito focados, faltam muitos jogos. Sempre falei que o Vasco tem que estar lá em cima - reforça. E conclui, celebrando também o aniversário do clube de 122 anos, nesta sexta-feira:
- O Vasco tem melhorado muito fora de campo, fico feliz e isso está dando resultado fora de campo - entende Leandro Castan.

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