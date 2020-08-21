Castan celebra liderança do Vasco no Campeonato Brasileiro: 'Margem de crescimento muito grande'

O primeiro tempo do Vasco contra o Ceará mal teve chances do Cruz-Maltino. Na segunda etapa, porém, o time cruz-maltino foi letal para alcançar a vitória e a liderança da competição. Leandro Castan, zagueiro e capitão, celebra o bom início, pede consciência, mas avisa que o time ainda tem a melhorar.- Estamos vivendo um grande início de campeonato. Estamos felizes, mas conscientes de que está apenas começando (a competição). O grupo está se doando muito. Nos dá confiança o fato de termos margem de crescimento muito grande ainda. Estamos muito focados, faltam muitos jogos. Sempre falei que o Vasco tem que estar lá em cima - reforça. E conclui, celebrando também o aniversário do clube de 122 anos, nesta sexta-feira: