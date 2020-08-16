Cássio vem liderando o ranking de defesas do Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2020 ainda não saiu, mas o primeiro ponto foi conquistado neste sábado, no empate em 0 a 0 com o Grêmio. E um dos grandes responsáveis por segurar o placar sem gols foi Cássio. O goleiro precisou realizar sete defesas na partidas, todas elas em finalizações de dentro da área.

No momento mais importante da partida, mesmo sem tocar na bola, o camisa 12 também foi decisivo. No duelo com Diego Souza, na marca do pênalti, o arqueiro mais uma vez se agigantou, como na Libertadores de 2012, e o atacante acabou batendo a cobrança para fora.

Em apenas dois jogos nesse Brasileirão, Cássio já foi obrigado a realizar 17 intervenções, sendo 14 delas concluídas de dentro da área. Contra o Atlético Mineiro, na estreia do time no campeonato, acabou sendo vazado três vezes, mas dessa vez conseguiu manter o placar inalterado.Nenhum outro goleiro teve tanto trabalho na competição até agora. Mérito individual do jogador, mas um alerta importante para o coletivo da equipe.

GOLEIROS COM MAIS DEFESAS NO BRASILEIRÃO 2020- 3ª rodada (em andamento) | Dados Sofascore