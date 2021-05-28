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Cássio treina sem restrições e estará na estreia do Corinthians pelo Brasileirão

Goleiro sofreu uma fadiga muscular contra o River Plate (PAR) no meio de semana, mas está recuperado...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 19:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Goleiro e ídolo do Corinthians, Cássio deu um susto ao sair no intervalo da vitória corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogador sofreu uma fadiga muscular no adutor da perna direita, mas está recuperado e treinou normalmente na atividade desta sexta-feira (28), no CT Joaquim Grava.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom isso, o arqueiro do Timão estará à disposição na estreia do técnico do Sylvinho no clube, neste domingo (30), contra o Atlético-GO, às 18h15, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
Eliminado da Sul-Americana, o time do Parque São Jorge terá apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil como competições no segundo semestre.
Capitão corintiano, Cássio está no clube desde 2012 e é um dos atletas mais vitoriosos da história corintiana, com mais de 500 jogos disputados e nove títulos conquistados.

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