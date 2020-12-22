Cássio sofre choque na cabeça em jogo do Corinthians e é encaminhado ao hospital

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada e venceu o Goiás, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Contudo, o Alvinegro pode ter uma baixa de peso para a sequência do Campeonato Brasileiro: Cássio.

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Aos 32 minutos do segundo tempo, o atacante Vinícius trombou com Cássio e o goleiro levou a pior. Ele recebeu atendimento médico, saiu de maca e deixou a arena de ambulância.

VEJA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃOProntamente, o Corinthians emitiu um comunicado informando sobre o status do atleta, que saiu da partida e foi diretamente ao hospital:

O goleiro Cássio foi encaminhado ao hospital São Luiz unidade Morumbi, após ter sofrido um choque na região da cabeça. Ele se encontra consciente e acordado, porém será submetido a avaliações mais detalhadas.