Cássio sente a coxa no aquecimento e será reavaliado pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians sofreu um desfalque pouco antes de entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira. Trata-se do goleiro Cássio, que sentiu a coxa ainda no aquecimento e não pôde participar da vitória por 1 a 0 de sua equipe pela 23ª rodada do Brasileirão-2020. O camisa 12 será reavaliado pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

De acordo com a assessoria de imprensa do Timão, Cássio sentiu o músculo posterior da coxa esquerda durante o aquecimento no gramado do estádio do Coxa. Sendo assim, precisou ser substituído pelo reserva Walter e ficou no banco para que o time não ficasse sem uma alternativa para a posição, já que apenas dois viajaram com a delegação para o duelo desta quarta-feira.

Ainda sem saber a gravidade da lesão, o ídolo alvinegro será reavaliado pelo departamento médico no clube nesta quinta-feira, quando o elenco treina no CT Joaquim Grava na parte da tarde. Caso seja algo mais leve, Cássio terá uma semana para se recuperar até encarar o Fortaleza, fora de casa, na próxima quarta-feira, mas já é dúvida para a partida e provavelmente será desfalque.