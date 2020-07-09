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futebol

Cássio revela ter sido um dos atletas que testaram positivo para COVID-19

Em coletiva nesta quinta-feira, goleiro disse que ele e seus familiares foram infectados pelo vírus, mas todos foram assintomáticos e estão bem. Ídolo crê que volta é um risco a correr...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 16:51
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em entrevista coletiva virtual, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o goleiro Cássio admitiu que foi um dos oito jogadores do Corinthians que foram diagnosticados com coronavírus nos primeiros testes desta retomada. O ídolo afirmou que ele e sua família estiveram assintomáticos, e todos estão bem. Além disso, destacou que o retorno neste momento é um risco a se correr.Questionado sobre a volta do Paulistão, marcada para o dia 22 de julho, Cássio disse não saber se este seria o momento certo ou não e revelou que foi um dos atletas infectados pela COVID-19 durante o período de isolamento.
- Lógico que a gente está vendo que pessoas têm problemas por conta da pandemia, muitas acabam perdendo a vida. Eu peguei o corona, minha esposa, minha filha, pessoas da minha casa. Nenhuma teve sintomas, todas se recuperaram. O clube tem tomado precauções de treino, em orientar jogadores fora do CT. Creio que aqui nós estamos seguros nessa situação de infecção ou de passar para outras pessoas. Mas a gente tem que ver o lado do clube. Todos os clubes do Brasil estão passando por dificuldades por não ter jogo, receitas. Estamos há três meses parados - comentou antes de completar:
- Com segurança, pelo que tenho visto no Corinthians, o departamento médico tem nos passado um protocolo que nos dá muita segurança. Uma hora a gente vai ter que começar, não sei falar se é exatamente essa hora, o momento, mas tivemos um tempo bom. Os clubes paulistas se organizaram para voltar juntos, ninguém está sendo beneficiado. Pode ser que precisasse de mais tempo, mas todos estão no mesmo nível e terão dificuldades, como nós, na volta.

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