Cássio recebe alta e está em repouso sob acompanhamento do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após passar por um susto na última segunda-feira, durante a vitória sobre o Goiás por 2 a 1, Cássio recebeu alta na manhã desta quarta-feira e já está em casa fazendo repouso sob o acompanhamento do departamento médico do Corinthians. Foram duas noites no Hospital São Luiz passando por exames por conta de uma concussão. Seu retorno aos gramados, porém, ainda é incerto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O jogador não teve qualquer dano detectado na bateria de exames detalhados de tomografia e ressonância magnética à que foi submetido desde a noite de segunda. No entanto, ele ficou em observação na Unidade Morumbi da rede de hospitais seguindo protocolo médico, em virtude da concussão e da perda de consciência na hora do choque com o adversário.

Apesar de estar sem alterações após os exames, ainda não há previsão para o retorno aos treinamentos no CT Joaquim Grava. Por enquanto, Cássio ficará em repouso em sua casa sob os cuidados do departamento médico do Corinthians. Desta forma, ele não deve enfrentar o Botafogo neste domingo. Seu substituto será Walter, seu reserva imediato, e que já atuou contra o Goiás.Na última terça-feira, Cássio publicou um vídeo falando sobre seu estado de saúde e agradecendo a todos que enviaram mensagens positivas nos últimos dias e que de alguma forma contribuíram com sua pronta recuperação do susto. Já na manhã desta quarta-feira, sua esposa postou o momento em que o goleiro recebe alta hospitalar e reencontra sua filha no corredor do hospital.