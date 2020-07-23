Cássio minimiza ato de vandalismo e valoriza dedicação do elenco: 'Não pode ofuscar o mérito da vitória

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

No retorno do Campeonato Paulista, o Corinthians garantiu a vitória no Dérby contra o Palmeiras por 1 a 0, muito por conta da grande atuação de Cássio. Em entrevista após a noite inspirada, o goleiro exaltou a dedicação do grupo no pouco tempo de trabalho antes do clássico e minimizou as provocações feitas pela torcida do rival. Vale lembrar que um torcedor invadiu a Arena Corinthians e pichou o nome de "Cássio frango" em uma das traves do estádio.

- Acho que isso não pode ser o tipo de situação que nos motiva mais (Provocação rival). O que nos motiva mais é a semana de trabalho, a nossa dedicação do dia a dia. A gente sabia que tava mal. Nos preparamos neste três meses para voltar bem no clássico, contra uma equipe muito qualificada. Com nosso trabalho, com nossos 20 dias de treino, esse é o nosso mérito. Isso (vandalismo) não pode ofuscar o verdadeiro mérito da nossa vitória - disse o goleiro.

O Corinthians está agora na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, dois a menos que o Guarani, segundo colocado, e três do líder Bragantino. Ambos jogam nesta quinta-feira. O goleiro Cássio comentou sobre as possibilidades de classificação do Corinthians e valorizou o trabalho de Tiago Nunes.