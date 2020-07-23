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Cássio minimiza ato de vandalismo e valoriza dedicação do elenco: 'Não pode ofuscar o mérito da vitória

Melhor jogador em campo, goleiro também exaltou a confiança do grupo no técnico Tiago Nunes: 'Esse tipo de vitória mostra nossa dedicação. Nós estamos melhorando, evoluindo'...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 03:10

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 03:10
Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
No retorno do Campeonato Paulista, o Corinthians garantiu a vitória no Dérby contra o Palmeiras por 1 a 0, muito por conta da grande atuação de Cássio. Em entrevista após a noite inspirada, o goleiro exaltou a dedicação do grupo no pouco tempo de trabalho antes do clássico e minimizou as provocações feitas pela torcida do rival. Vale lembrar que um torcedor invadiu a Arena Corinthians e pichou o nome de "Cássio frango" em uma das traves do estádio.
- Acho que isso não pode ser o tipo de situação que nos motiva mais (Provocação rival). O que nos motiva mais é a semana de trabalho, a nossa dedicação do dia a dia. A gente sabia que tava mal. Nos preparamos neste três meses para voltar bem no clássico, contra uma equipe muito qualificada. Com nosso trabalho, com nossos 20 dias de treino, esse é o nosso mérito. Isso (vandalismo) não pode ofuscar o verdadeiro mérito da nossa vitória - disse o goleiro.
O Corinthians está agora na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, dois a menos que o Guarani, segundo colocado, e três do líder Bragantino. Ambos jogam nesta quinta-feira. O goleiro Cássio comentou sobre as possibilidades de classificação do Corinthians e valorizou o trabalho de Tiago Nunes.
- Acho que isso mostra o quanto a gente confia no trabalho do Tiago. Esse tipo de vitória mostra nossa dedicação. Nós estamos melhorando, evoluindo. A semana de trabalho foi muito intensa. Lógico que quando se ganha um clássico a gente sai com muita moral, foi importante. A gente tem que secar a equipe do Guarani para a gente ir na última rodada com chance. Mas independente disso, hoje conseguimos sair com a vitória - concluiu Cássio.

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