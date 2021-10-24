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futebol

Cássio leva o terceiro amarelo e desfalca o Corinthians contra a Chapecoense

Apontado pela torcida como "culpado" pelo empate com o Internacional, goleiro foi punido pela arbitragem e está suspenso. Xavier, expulso, é outra baixa do Timão na 29ª rodada...

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 19:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians saiu de campo com a cabeça quente e com dois desfalques depois do empate em 2 a 2 com o Internacional, na tarde deste domingo, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Cássio, com o terceiro amarelo, e Xavier, expulso, serão baixas para Sylvinho diante da Chapecoense, em casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Parte da torcida do Timão colocou o goleiro como culpado pelo empate com o Inter, por achar que o chute de Gustavo Maia era defensável, mas o camisa 12 acabou deixando a bola passar no golaço marcado pelo jovem colorado.
Cássio era um dos pendurados do Corinthians que estavam à disposição na partida em Porto Alegre. Além do arqueiro, Fábio Santos, Cantillo e Marquinhos estavam correndo risco de suspensão, mas somente o "Gigante" recebeu punição da arbitragem e, assim, fica fora do duelo com a Chape no dia 1º.
Outro que será desfalque para enfrentar a equipe catarinense é Xavier, que se envolveu em confusão no fim da partida e acabou sendo expulso pelo árbitro. Na mesma situação, Patrick, do Internacional, também foi para o chuveiro mais cedo. O volante tem sido reserva na equipe e não deve influenciar no esquema.
Para o lugar de Cássio, Sylvinho deve colocar Matheus Donelli, que tem sido o segundo goleiro do elenco nesta temporada e contra a Chape não será diferente. Ele ainda não entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro de 2021 e deve fazer sua estreia. Caíque França e Carlos Miguel são as outras opções.

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