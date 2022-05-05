Cássio iguala maior sequência sem sofrer gols na mesma temporada pelo Corinthians desde 2020

O pênalti defendido por Cássio na cobrança de Téo Gutierrez não apenas garantiu o empate por 0 a 0 contra o Deportivo Cali na Libertadores, como fez o goleiro chegar a cinco jogos sem ser vazado, igualando a sua maior sequência sem levar gols no clube desde agosto de 2020.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas

Nos últimos cinco jogos em que disputou pelo Timão, o camisa 12 não foi vazado em nenhuma das ocasiões. Vale lembrar que na recente derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, o arqueiro iria ser o titular, mas sentiu sintomas gripais durante o aquecimento e foi preservado pela comissão técnica. Matheus Donelli então foi o escolhido para atuar no Dérbi.

Três dias antes, no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ na terceira fase da Copa do Brasil, Vítor Pereira promoveu a estreia de Ivan no gol do clube alvinegro, e Cássio ficou como opção no banco de reservas.

SEQUÊNCIA DE CÁSSIO SEM LEVAR GOLS PELO CORINTHIANS NA TEMPORADA 202213/04/22 - Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali - Fase de Grupos Libertadores16/04/22 - Corinthians 3 x 0 Avaí - Brasileirão26/04/22 - Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - Fase de Grupos Libertadores01/05/22 - Corinthians 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão04/05/22 - Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians - Fase de Grupos Libertadores

Durante esse período, o camisa 12 realizou 20 defesas, oito delas sendo consideradas difíceis pelo Footstats. Ainda, ele defendeu todas as finalizações que vieram em sua direção, e impediu a conversão de uma penalidade.

> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores

A última vez que Cássio ficou cinco jogos sem sofrer gols foi entre julho e agosto de 2020, quando o futebol retornou em meio a pandemia de Covid-19. Na sequência em questão, todos os jogos disputados por ele foram pelo Paulistão.

SEQUÊNCIA DE CÁSSIO SEM LEVAR GOLS PELO CORINTHIANS NA TEMPORADA 202022/07/20 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Fase de Grupos Paulistão26/07/20 - Oeste 0 x 2 Corinthians - Fase de Grupos Paulistão30/07/20 - Red Bull Bragantino 0 x 2 Corinthians - Quartas de final Paulistão02/08/20 - Corinthians 1 x 0 Mirassol - Semifinal Paulistão05/08/20 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Final Paulistão, jogo de ida