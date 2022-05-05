Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cássio iguala maior sequência sem sofrer gols na mesma temporada pelo Corinthians desde 2020
futebol

Cássio iguala maior sequência sem sofrer gols na mesma temporada pelo Corinthians desde 2020

Goleiro do Timão defendeu pênalti no empate contra o Deportivo Cali pela Libertadores...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:20
O pênalti defendido por Cássio na cobrança de Téo Gutierrez não apenas garantiu o empate por 0 a 0 contra o Deportivo Cali na Libertadores, como fez o goleiro chegar a cinco jogos sem ser vazado, igualando a sua maior sequência sem levar gols no clube desde agosto de 2020.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas
Nos últimos cinco jogos em que disputou pelo Timão, o camisa 12 não foi vazado em nenhuma das ocasiões. Vale lembrar que na recente derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, o arqueiro iria ser o titular, mas sentiu sintomas gripais durante o aquecimento e foi preservado pela comissão técnica. Matheus Donelli então foi o escolhido para atuar no Dérbi.
Três dias antes, no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ na terceira fase da Copa do Brasil, Vítor Pereira promoveu a estreia de Ivan no gol do clube alvinegro, e Cássio ficou como opção no banco de reservas.
SEQUÊNCIA DE CÁSSIO SEM LEVAR GOLS PELO CORINTHIANS NA TEMPORADA 202213/04/22 - Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali - Fase de Grupos Libertadores16/04/22 - Corinthians 3 x 0 Avaí - Brasileirão26/04/22 - Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - Fase de Grupos Libertadores01/05/22 - Corinthians 1 x 0 Fortaleza - Brasileirão04/05/22 - Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians - Fase de Grupos Libertadores
Durante esse período, o camisa 12 realizou 20 defesas, oito delas sendo consideradas difíceis pelo Footstats. Ainda, ele defendeu todas as finalizações que vieram em sua direção, e impediu a conversão de uma penalidade.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores
A última vez que Cássio ficou cinco jogos sem sofrer gols foi entre julho e agosto de 2020, quando o futebol retornou em meio a pandemia de Covid-19. Na sequência em questão, todos os jogos disputados por ele foram pelo Paulistão.
SEQUÊNCIA DE CÁSSIO SEM LEVAR GOLS PELO CORINTHIANS NA TEMPORADA 202022/07/20 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Fase de Grupos Paulistão26/07/20 - Oeste 0 x 2 Corinthians - Fase de Grupos Paulistão30/07/20 - Red Bull Bragantino 0 x 2 Corinthians - Quartas de final Paulistão02/08/20 - Corinthians 1 x 0 Mirassol - Semifinal Paulistão05/08/20 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Final Paulistão, jogo de ida
Crédito: MomentoemqueCássiopegaopênaltidoDeportivoCali(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados