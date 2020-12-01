Cássio esclarece lesão e espera estar '100%' para ajudar o Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última quarta-feira, durante o aquecimento que antecedeu o duelo com o Coritiba, no Couto Pereira, o goleiro Cássio sentiu um incômodo na coxa esquerda e desfalcou o Corinthians na partida. Quase uma semana depois, ele se recuperou e está a um treino de ser confirmado novamente na meta corintiana, dessa vez para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, nesta quarta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Em entrevista coletiva virtual nesta terça-feira, o arqueiro do Timão esclareceu o que aconteceu pouco antes da vitória alvinegra sobre o Coxa por 1 a 0, pela 23ª rodada do Brasileirão-2020. Segundo Cássio, a opção por não entrar em campo naquele dia foi mais preventiva do que pela gravidade do problema.

- Sobre o jogo, senti um desconforto na hora do chute no aquecimento, senti uma dor forte, tenho uma idade para saber como meu corpo funciona, nos testes a dor foi aumentando e por precaução foi sugerido para eu segurar até para não agravar. Muitas vezes você quer ir, quer jogar de qualquer maneira, e acaba tendo uma lesão mais grave, demorando mais.Esse fator também contribuiu para que sua recuperação fosse mais rápida. Logo no dia seguinte, após a realização dos exames que comprovaram a contratura na região, o goleiro iniciou um processo intensivo de tratamento que o permitiu retornar aos treinamentos já no último domingo. Como o incômodo se dá mais na questão do chute, a volta tende a ser mais fácil.

- Graças a Deus foi só uma contratura, tratei intensamente, o grande problema da minha lesão é na parte do chute, não é na movimentação lateral ou para pular para defender, temos um grande DM, fisioterapia que me ajudou muito, fiquei uns dias sem treinar, voltei e nos treinos não tive problema. Espero estar 100% à disposição - explicou o arqueiro.

Apesar de ser bastante provável que o camisa 12 estará em campo como titular nesta quarta-feira, ele adotou um discurso mais cauteloso e disse que vai aguardar o treinamento desta tarde, o último da preparação para o duelo com o Fortaleza, para saber se estará 100% para ajudar a equipe de Vagner Mancini.

- Fiquei uns dias fora, estou bem, tenho evoluído, fiz fisioterapia intensiva para estar recuperado. Nos treinos que fiz não tive nenhum problema até agora. Espero que eu possa terminar os treinos que faltam e estar 100% para ajudar o Corinthians - finalizou o ídolo alvinegro.