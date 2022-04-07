Cássio e esposa sofrem ameaça de morte; Corinthians aciona Polícia e emite nota de repúdio

Cássio, do Corinthians, e sua esposa receberam ameaças de morte na tarde desta quinta-feira (7). O episódio ocorreu após torcedores organizados protestarem e cobrarem o elenco no treino desta quinta-feira, e a esposa do atleta ter rebatido um torcedor nas redes sociais. O clube já acionou a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) na tentativa de identificar o autor das agressões.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

As ameaças foram feitas pela conta betosccp199 no Instagram ao personal trainer de Janara, esposa do atleta. O usuário '$heik Caçador' mandou uma foto com uma arma e balas sobre uma camisa do Corinthians. O indivíduo também enviou áudios, onde é possível escutar xingamentos e diversas ameaças direcionadas ao goleiro e esposa. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

- Você avisa para ela que a gente vai encontrar ela e o marido dela vagabundo. Aqui não tem nenhum fã de Cássio. Quando nós encontrarmos eles, vamos esculachar. O recado está dado. Nós estamos na caça. Ou pede para sair ou está ligado. Você entendeu, parceiro? Pode mostrar para essa maria chuteira, essa p*** que está usando o dinheiro do nosso Corinthians, que agora o chicote vai estalar. Ou pede para sair ou a coisa vai ficar mais embaixo. Esse é o recado que nós estamos dando. É questão de tempo. Não sei o que vamos fazer. Matar não vamos, mas vamos esculachar' - diz o autor das ameaças.

- O recado vale para todos, você entendeu, filhão? Pode repassar que do Gil nós tá quase encontrando, o do Gil está quase no pente. Tá bom, filhão? Relaxa. Mas o principal é desse vagabundo aí do Cássio, tá bom? Então fique em paz, nada contra você, contra a sua pessoa, mas a caminhada é essa. Nós é tudo pelo Corinthians - falou o autor das ameaças.

Após o treino de quinta-feira no CT Joaquim Grava, Cássio foi com um amigo em uma delegacia policial fazer um boletim de ocorrência.

HISTÓRIA DE CÁSSIO NO TIMÃO COMPLETOU UMA DÉCADA

No dia 2 de fevereiro de 2022, marcou dez anos da apresentação do goleiro no alvinegro paulista. Desde então, Cássio se tornou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, sendo protagonista nas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes, em 2012. Ele é o sexto jogador com mais partidas pelo Timão na história, com 577, e recordista de títulos, com nove.

No entanto, desde a temporada passada, seu rendimento no gol teve uma queda, e ele passou a ser alvo constante de parte da torcida. Com a chegada de Vítor Pereira, a torcida apontou o goleiro como um dos líderes de uma suposta 'panela' no elenco.

CORINTHIANS SE POSICIONA

O Corinthians, através de sua assessoria de imprensa, emitiu uma nota repudiando as ameaças de morte e violência feitas ao goleiro Cássio e sua família. Ainda, o clube informou que acionou a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) a fim de tomar as medidas cabíveis para a segurança dos atletas, e pediu conscientização aos torcedores.

Veja abaixo posicionamento emitido pelo clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente as ameaças de morte e violência feitas ao goleiro Cássio e sua família por meio de mensagens enviadas em uma rede social.

O clube já acionou a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) a fim de tomar as medidas cabíveis para a segurança dos atletas. Esperamos que as autoridades consigam identificar o autor desse crime e que ele seja submetido às penas da lei. Rejeitamos a imagem que associa o Corinthians a uma arma de fogo e munição: como clube, nossa missão é de paz, respeito e igualdade, na vitória e na derrota.

O atleta de futebol é um ser humano que tem direito tanto à integridade física quando à saúde psicológica. Pedimos aos torcedores que se conscientizem a respeito da necessidade de paz no futebol, respeitem a pessoa do jogador e sua família e repudiem conosco qualquer iniciativa que tente transformar o futebol numa atividade em que a violência é tolerável."

DIA DE PROTESTOS

O Corinthians teve uma manhã agitada em seu CT nesta quinta-feira. Em meio aos trabalhos no Joaquim Grava, o elenco recebeu torcedores organizados, insatisfeitos com o desempenho do time e atuação de alguns jogadores. O foco foi dar força para Vítor Pereira e cobrar os atletas que não estão rendendo.

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Um grupo de 14 membros da Gaviões da Fiel teve autorização para ingressar nas dependências do CT e tiveram uma conversa com algumas lideranças do elenco profissional, os quais tem desagradado a torcida, como é o caso de Cássio, Fagner, Willian, Paulinho, Fábio Santos e Gil.

Além de falarem com esses atletas mais experientes, os torcedores se reuniram com o técnico Vítor Pereira, com o presidente Duilio Monteiro Alves, com o gerente de futebol Alessandro e com o diretor de futebol Roberto de Andrade. O discurso da Gaviões foi de manifestar apoio ao treinador português e saber se havia algum racha entre elenco e comissão técnica.

Antes, a Gaviões da Fiel emitiu uma nota através de suas redes sociais, fazendo duras cobranças ao elenco, afirmando que a 'paciência acabou', e ameaçando 'Ou joga por amor ou joga por terror'.