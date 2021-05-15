Cássio diz que Corinthians precisa 'deixar para trás' eliminação na Sul-Americana antes de semi do Paulista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Capitão do Corinthians, o goleiro Cássio defende que o time ‘deixe para trás’ a goleada sofrida para o Peñarol, por 4 a 0, na última quinta-feira (13), em Montevidéu, que culminou na eliminação corintiana da Copa Sul-Americana. Isso, porque o Timão tem novo compromisso decisivo neste domingo (16), às 16h, quando enfrenta o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, na Neo Química Arena.

- Expectativa é boa. A gente vem de um resultado negativo, mas, assim como quando você ganha, quando você perde, tem que deixar para trás, corrigir os erros, aprender com os erros, para na partida seguinte fazer um bom jogo. A gente está em uma semifinal e, acredito eu, que fizemos um grande Campeonato Paulista, chegamos em mais uma semifinal dentro da nossa casa. Tentar fazer um grande jogo e ir em busca da classificação, que é o nosso objetivo – disse o arqueiro à Corinthians TV.Essa será a sexta semifinal consecutiva do Corinthians no Estadual, nessas o time derrotado apenas em duas delas: em 2015, diante do próprio Palmeiras, nos pênaltis, e em 2016, contra o Audax. Na última edição do Paulista, o Timão ficou em segundo lugar, sendo derrotado justamente pelo rival alviverde, novamente nas penalidades.

- Sempre bom, uma semifinal você pode ir em busca de uma final e buscar um título depois. Mas para você chegar em uma final tem que passar pela semi tem que fazer um grande jogo. Temos feitos bons Campeonatos Paulistas. Nesse novo formato foi o melhor que a gente fez em questão de pontuação. É confiar nos companheiros, no nosso empenho, fazer um grande jogo e chegar na final, se Deus quiser – comentou o camisa 12.

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Um dos atletas mais experientes da equipe do Parque São Jorge, Cássio, que está no clube desde 2012, enfrentou o Palmeiras 26 vezes com a camisa alvinegra, tendo vencido 11 vezes, perdido sete e empatado oito. O ídolo da Fiel esteve na semifinal de 2015, onde o Alviverde se classificou à decisão, e nas finais de 2018, quando o Timão levou a melhor, e 2020, quando deu Palestra.