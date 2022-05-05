Cássio defende 22º pênalti pelo Corinthians e encosta em Ronaldo por recorde

Contra o Deportivo Cali, o goleiro Cássio defendeu o seu 22º pênalti pelo Corinthians. O atleta, que está em seu décimo ano pelo Timão é o segundo no ranking pelo clube alvinegro, atrás apenas de Ronaldo Giovanelli, com 24.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão> TABELA - Confira e simule os próximos jogos da LibertadoresDiante dos colombianos, o próprio camisa 12 cometeu a infração, derrubando o Angelo Rodríguez, que saiu cara a cara e o driblou, restando somente a obstrução. Teo Gutiérrez bateu, aos 20 minutos do segundo tempo, e parou no arqueiro corintiano, que saltou no canto esquerdo e espalmou.

Com essa, foram 121 vezes que Cássio esteve frente a frente com um jogador adversário em cobrança de pênalti, somando ocasiões em tempo normal e disputas. Além das 22 defesas, em 12 vezes os batedores erraram o alvo, mandando para fora ou acertando a trave, em 87 ocasiões o arqueiro corintiano foi vazado.

Das 22 em que o ídolo da Fiel defendeu, 12 foram durante os 90 minutos e 10 em decisões por penalidades.

A última vez que Cássio havia defendido uma penalidade pelo Timão foi no dia 24 de março, quando pegou a sétima cobrança do Guarani, batida por Madison, em jogo válido pelas quartas de final do Paulistão, na Neo Química Arena.

Em tempo normal, a última vez que o camisa 12 foi buscar uma cobrança de penalidade aconteceu no dia 23 de março do ano passado, na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Mirassol, em Volta Redonda, pelo Paulistão. O atacante Fabrício Daniel foi quem parou no atacante corintiano.

Confira abaixo os três maiores pegadores de pênalti da história corintiana:

1º Ronaldo Giovanelli (1988 - 1998) - 24 defesas2º Cássio (2012 - atualmente) - 22 defesas3º Gylmar dos Santos Neves (1951 - 1961) - 11 defesas