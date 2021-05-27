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Cássio completa 200 jogos pelo Corinthians na Neo Química Arena

Goleiro e ídolo corintiano é o primeiro a atingir a marca na Casa do Povo desde a sua inauguração, em 2014. Feito foi registrado na goleada sobre o River Plate-PAR...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 14:12

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 14:12
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Em seu último jogo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021, o Corinthians goleou, na última quarta-feira, o River Plate-PAR por 4 a 0, na Neo Química Arena, que foi palco de mais uma marca expressiva de Cássio. O goleiro completou nada menos do que 200 partidas no estádio, sendo o primeiro jogador corintiano a ultrapassar esse número significativo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Vai começar o Brasileirão 2021! Veja os palpites da redação do LANCE!
O camisa 12 foi titular no duelo com os paraguaios, mas acabou sentindo um incômodo físico ainda na primeira etapa, e acabou sendo substituído no intervalo por Matheus Donelli. Mesmo assim, isso não impediu que ele pudesse ter colocado mais um tijolo dourado em sua longa e vitoriosa história no clube.
No elenco corintiano desde o fim de 2011, ele ingressou no time titular em março de 2012 pela primeira vez ainda no Pacaembu, ganhando a posição durante a campanha da conquista da Copa Libertadores daquele ano – e permanecendo no onze inicial desde então, salvo lesões, problemas físicos e convocações para a Seleção Brasileira.Ao entrar em campo no embate contra o River Plate-PAR, Cássio chegou a mais um feito: ele foi o primeiro goleiro a atuar na Neo Química Arena em um jogo oficial, estando presente na partida contra o Figueirense em 18 de maio de 2014; ainda, também foi o primeiro da sua posição a levantar uma taça com o manto alvinegro, ao ser o titular da equipe campeã do Brasileirão em 2015.
Recentemente, Cássio alcançou outro número bastante expressivo: a partida de número 500 pelo clube – no jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão 2020, em 28 de janeiro de 2021. Atualmente, o camisa 12 já realizou 525 jogos pelo Timão – Ronaldo Giovaneli é o recordista na posição de goleiro, com 602, e o ex-lateral Wladimir, com 805, o que mais vestiu a camisa corintiana na história.
Tendo a Neo Química Arena como casa do Timão e da Fiel Torcida, Cássio conquistou cinco títulos em seus 200 jogos até aqui: Brasileirão em 2015 e 2017, e Paulistão em 2017. 2018 e 2019.

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