Cássio comemora 10 anos de Corinthians: 'Nem nos meus melhores sonhos imaginei'

Um dos maiores ídolos do Corinthians, Cássio completou dez anos no Timão, e o clube, através do seu canal no Youtube, postou um material onde o goleiro e outros personagens falaram sobre a trajetória do camisa 12 com o manto alvinegro.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians

- Estou muito feliz, mas a gente vê como as coisas passam rápido. Não tem como não passar um filme, graças a deus um filme com mais coisas positivas do que negativas. Não quer dizer que as coisas negativas não te façam evoluir. Tenho muita a agradecer a muita gente aqui. No meu ponto de vista, quando as coisas vão bem no Corinthians, é uma sincronia de todo mundo. Às vezes acabamos não falando tanto. Só agradecer a Deus, nem nos meus melhores sonhos imaginei, lá atrás, tudo que aconteceu na minha vida. Trabalhei, almejo muito mais, mas olho pra trás satisfeito com tudo que fiz - disse o goleiro.

No dia 2 de fevereiro de 2022, marcou dez anos da apresentação do goleiro no alvinegro paulista. Desde então, ele se tornou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, sendo protagonista nas conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes, em 2012. Ele é o sexto jogador com mais partidas pelo Timão na história, com 578, e recordista de títulos, com nove.

O presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, estava presente quando o goleiro foi apresentado para a torcida, ao lado do zagueiro Felipe. Na visão do mandatário corintiano, Cássio é o maior goleiro da história do clube.

- O Cássio chegou ainda desconhecido, era muito jovem. Depois de uma estreia sensacional, uma estreia depois na Libertadores, contra o Emelec, fez um excelente jogo. Era um cara desconhecido, com potencial enorme, e 10 anos depois a gente vê que a contratação deu certo. Para mim, o maior goleiro da historia do Corinthians, e tem muito ainda a nos ajudar - ponderou Duílio.

Quem jogou ao lado de Cássio na estreia dele, contra o XV de Piracicaba, pela última rodada do Paulistão de 2012, foi o lateral Alessandro, hoje gerente de futebol do clube. Ele revelou que os veteranos daquele elenco já notavam a dedicação do goleiro para se tornar um grande ídolo do clube.