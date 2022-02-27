Cássio celebra vitória do Corinthians e diz que Vítor Pereira deve ter gostado: 'Acho que ele sai muito feliz'

Se o Corinthians não sofreu gols diante do Red Bull Bragantino na manhã deste domingo (27), na Neo Química Arena, os maiores méritos foram do goleiro Cássio, que fechou a meta corintiana nos dois tempos com defesas importantes. O arqueiro fez seu melhor jogo do ano e foi eleito o melhor jogador em campo no duelo em que o Timão venceu por 1 a 0.

- Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022- Primeiro, feliz e glória a Deus por esse prêmio. Não é só meu, é de toda a equipe pela dedicação e empenho. Fizemos um jogo difícil contra uma equipe competente e qualificada. É a questão da ajuda, né. Estamos aqui para ajudar ele, para ajudar o Corinthians a ganhar partidas, ser vitorioso, ir em busca de títulos - disse o goleiro após o confronto pelo Campeonato Paulista.

Nos primeiros minutos do duelo, Cássio foi obrigado a fazer milagre ao defender um chute que desviou no meio do caminho e morreria no fundo de suas redes. Além disso, o ataque do Bragantino estava disposto a dar trabalho, mas o goleiro demonstrou segurança em outros lances.

O novo técnico do Corinthians, o português Vítor Pereira, esteve nos camarotes da arena para assistir ao confronto.

- Acho que passa muita confiança para ele (Vítor Pereira) o empenho e dedicação de todo mundo. Acho que ele sai muito feliz - celebrou Cássio.